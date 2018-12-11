Внимание! Появился новый обман на заправках

Как сообщили наши читатели, на различных заправках Динского района наблюдали обман, который происходит по следующей схеме:

после того, как водитель заправился и выезжает, из машины, которая припаркована почти возле дороги, выходит молодая девушка, и всячески пытается остановить «потенциальную жертву».

Затем начинает извиняться и рассказывать, что ей крайне неловко, но у нее случилась очень неприятная ситуация — каким-то образом она осталась без денег на бензин. А едет девушка в Сочи, и на обратном пути завезет долг, еще и отблагодарит. Просит войти в положение, давит на жалость. При этом, она очень настойчивая, можно сказать, даже настырная.

Девушка черноволосая, смуглокожая (но лицо сильно напудрено), очень эффектная, на вид около 20 лет. Была одета в длинную темную юбку и черную водолазку. Привлекает внимание то, что барышня вся «просто увешана золотыми украшениями» - несколько толстых цепочек, массивные серьги, браслеты, кольца практически на каждом пальце.

Машина — Хюндай Соната начала 2000-х, цвет — серый металлик, стекла очень сильно затонированы.

Данная схема распространилась уже не только в нашем районе, но и по все России — о подобных случаях рассказывают жители Московской области, Саратова и даже Тюмени.

Если вам стало крайне жаль эту «бедную девушку» и вы дали ей денег, то, хотя бы, не сообщайте свой домашний адрес, так как это может быть чревато еще и квартирной кражей в дальнейшем.