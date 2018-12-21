Появился официальный комментарий по делу Сергея Пономарева

Сегодня, 21 декабря, в ответ на официальный запрос "РВС" по факту распространения в СМИ фотографии, на которой правоохранители проводят задержание якобы главы Динского района Сергея Пономарева, Следственное управление по Краснодарскому краю ответило:

«Следственными органами Следственного комитета Россиской Федерации по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело в отношении главы администрации Динского района о получении взятки. Фигурант находится под стражей. Предварительное следствие продолжается», – подписано старшим помощником руководителя Следственного управления Н. Трифановой.





Напомним, в ночь с 12 на 13 декабря 2018 года в Краснодаре сотрудниками правоохранительных органов задержан глава Динского района Сергей Пономарев.

По версии следствия, глава муниципалитета обещал за определенную сумму вознаграждения ускорить получение застройщиком бюджетных средств в рамках контракта.

В администрации Динского района не стали комментировать данную ситуацию, сообщив, что глава находится в отпуске.

18 декабря 2018 года, у Сергея Пономарева официально закончился отпуск.

Как стало известно «РВС» из источников в администрации Динского района, на работу он не вышел. Официальная причина отсутствия неизвестна.

На тот момент пояснительной бумаги из правоохранительных органов или из суда не поступало.

18 декабря «РВС» узнала, что первым заместителем главы района станет мэр Кореновска Евгений Пергун, который одновременно будет исполнять и обязанности главы района.