Поездка по маршруту № 205 «Динская – OZ Mall» (+ расписание, цены)

20 августа на дороги Динской выехал новый автобус маршрута №205. Теперь он будет доставлять динчан в Первореченское, Агроном и ТРЦ OZ Mall. Мы решили совершить поездку в первый день и рассказать вам о особенностях нового маршрута.



Конечная остановка в Динской у автобуса находится на улице Крайней. То есть, маршрут следования повторяет привычный путь для всех автобусов в станице — с Крайней в центр по Красной, и так до консервного завода. Далее маршрут идет до Первореченского, где автобус проезжает почти через весь центр. Там он разворачивается и возвращается назад в Динскую. В Динской через Мичурина он отправляется в Агроном, следуя маршруту автобуса №108. Только там, где автобус №108 поворачивает в сторону аэропорта, №205 продолжает путь дальше, на OZ Mall. Останавливается автобус возле центрального входа в ТРЦ. Оттуда же можно сесть на него назад. В целом путь занимает чуть больше часа.



Сразу бросается в глаза то, что автобусы новые, чистые и красивые. В салоне работает кондиционер, ехать было не жарко. Подобные автобусы ездят в Краснодаре по маршруту в OZ Mall. Задняя площадка оборудована под для людей с ограниченными возможностями — там есть подъемник, который опускается при остановке и много места, чтобы закатить коляску. В комментариях в Инстаграм наши читатели отмечали, что их порадовал внешний вид водителей и их вежливое отношение к клиентам. Однако были и те, кто остался недоволен: в основном, из-за неудобного маршрута.





Самое интересное клиентов автобуса ждет в самом ТРЦ OZ Mall. При оплате проезда, водитель выдает подарочную карту, которую можно обменять в ТРЦ на стойке регистрации на какой-либо подарок. В основном это бонусы для посещения кинотеатра. Поторопитесь, возможно, вы еще попадете в первую тысячу клиентов.



Стоимость проезда:

В Динской (ул. Крайняя - Консервный завод) - 22 руб.

Динская - Первореченское - 35 руб.

Первореченское - Агроном - 35 руб.

Динская - Агроном - 35 руб.

Динская - ТРЦ OZ Mall - 70 руб.

Первореченское - ТРЦ OZ Mall - 70 руб.

ТРЦ OZ Mall - Знаменский - 22 руб.



Само расписание вы можете увидеть ниже.



