Поздравление с 8 Марта от коллектива

Дорогие девочки, девушки, женщины, бабушки!

Поздравляем вас с Международным женским днем! Чувствуйте себя любимыми и неотразимыми, наполняйте жизни близких и любимых людей добротой и светлыми улыбками, непременно доводите любое дело до конца, обязательно добивайтесь исполнения своих желаний и всегда оставайтесь по-настоящему счастливым человеком!

С ПРАЗДНИКОМ!

Можете отметить под этой открыткой своих близких и пожелать всего самого-самого! Пусть этот день будет только в ярких красках и приятных словах!