Пожар в Агрономе

Сегодня, 5 февраля, около 5 вечера в Агрономе загорелся дом барачного типа разделенного на 4 квартиры.

Люди вызвали пожарных, но пока они ехали, началась паника. Из-за ветра пожар быстро разгорелся. Обрушилась кровля. Из 4-х квартир, две удалось сохранить.

Сообщение поступило в пожарную часть в 17.17. На место происшествия выехали 3 машины. Прибыли в 17.31 и уже в 18.05 потушили открытый огонь. Далее пожарные заменили баллоны и снова зашли для полной ликвидации пожара.

По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Все проживающие в доме живы, пострадавших нет.

Приблизительно спасено имущества на 5 миллионов рублей.