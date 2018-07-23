скриншот с видео.
Пожар в Динской. Сгорели мотоциклы, пострадал человек (видео)
22 июля в 14.40 на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании в Динской на улице Революционной. Загорелась хозяйственная постройка, кровля и навес общей площадью 170 квадратных метров.
Как сообщили в Динском пожарно-спасательном гарнизоне, в 14.45 прибыло первое подразделение, пожар локализован в 15.07, последствия ликвидированы в 15.13.
Во время происшествия пострадал хозяин домовладения. Он получил термический ожог второй степени.
Предварительная причина возгорания — замыкание электропроводки.
По некоторым данным, кроме владельца хозпостройки, пострадало и имущество – сгорели несколько мотоциклов.
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