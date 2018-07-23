Пожар в Динской. Сгорели мотоциклы, пострадал человек (видео)

22 июля в 14.40 на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании в Динской на улице Революционной. Загорелась хозяйственная постройка, кровля и навес общей площадью 170 квадратных метров.

Как сообщили в Динском пожарно-спасательном гарнизоне, в 14.45 прибыло первое подразделение, пожар локализован в 15.07, последствия ликвидированы в 15.13.

Во время происшествия пострадал хозяин домовладения. Он получил термический ожог второй степени.

Предварительная причина возгорания — замыкание электропроводки.

По некоторым данным, кроме владельца хозпостройки, пострадало и имущество – сгорели несколько мотоциклов.