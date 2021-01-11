Пожар в Динской унес жизнь 25-летнего парня

10 января в 22.04 в службу МЧС поступил вызов. По улице Суворова загорелся дом. Три машины прибыли на место в 22.15 и потушили пожар в 22.26. По предварительным данным возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Погиб парень 1995 года рождения. Женщина, которая находилась в доме осталась жива.

“Обстоятельства уточняются, проводится проверка”, - сказал старший следователь следственного отдела Динского района СУ СК РФ по Краснодарскому краю Александр Марков.

По словам соседей, семья любила выпить. "Вечером в начале десятого по улице бегал какой-то парень, стучался ко всем. Подумали нужна помощь, я быстро вышел. Увидел в соседнем доме дым, зашел во двор. На пороге сидела девушка. Спросил, кто-то есть внутри? Она сказала - Артем. Я попытался зайти внутрь, достать его, но дым был настолько густой, что едва сам не остался там. Пожарные приехали очень быстро. Но спасти парня не смогли. Он угорел," - рассказал очевидец.