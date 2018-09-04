Пожар в Красносельском: понесет ли кто-то наказание?

В редакцию «РВС» обратилась жительница села Красносельского, которая рассказала о пожаре, случившемся 27 августа на территории прибрежной зоны, которая находится рядом с ее домовладением:

«Легкомысленный поджог мусора одного "сельчанина" причинил ущерб природе: погибли деревья, гнездовья фазанов, камышовки, ежей. Поджег один, а тушили жители последующих 4 домов и пожарный расчет командира отряда Николая Котюка. "Сельчанин" не тушил – спрятался. В орбиту этого ЧП вовлечены ответственные работники администрации сельского поселения, полиция, администрация Динского района.

Надеюсь на тщательное расследовании этого страшного события, наказание виновного с возмещением ущерба, так как у одного из пострадавших погибли картофельные грядки. Также хочу выразить благодарность командиру отделения 3 дежурной смены филиала ГКУ КК «Управление ПБ, ЧС и ГО» пожарной части № 26 станицы Старомышастовской Николаю Котюку, помощнику главы Динской районной администрации Антону Мотричу, участковому младшему лейтенанту Сергею Цыбульнику, администрации Красносельского сельского поселения».

В поджоге бытового мусора, из-за которого, возможно, и начался пожар, местные жители подозревают хозяев одного из соседских домовладений. Журналист поговорил с ними, но люди ответили, что они ничего не поджигали, а сами уже увидели возгорание, когда "валил густой дым". Участковый их уже опросил.

Журналист связался с главой Красносельского сельского поселения, но Михаил Кныш давать комментарии отказался.

В пресс-службе ОМВД России по Динскому району сообщили: «В настоящее время по данному факту проводится проверка».