Пожар в многоквартирном доме в Динской. Мужчина уснул с сигаретой (видео)

В ночь на 1 апреля в Динской произошел пожар в многоквартирном доме на пересечении улиц Школьной и Красной.

Как сообщили в Динском пожарно-спасательном гарнизоне, в 1.17 поступило сообщение о пожаре на улице Красной, 97/1: горела одна комната на пятом этаже, в 1.23 на место прибыл пожарный расчет. В целом работали три пожарных экипажа и автолестница. Известно, что никто не пострадал.

Очевидцы произошедшего оставляли довольно эмоциональные комментарии в социальных сетях. Один из них писал о том, как около 1.30 часов почувствовал запах гари через открытое окно спальни. Выйдя на балкон, мужчина увидел дым со стороны общежития на Красной и услышал крики о помощи. Он тут же поспешил выйти на улицу, где увидел толпу людей из многоквартирного дома охваченного пожаром.

«В окне пятого этажа женщина кричала , что ей страшно выйти - подъезд задымлён. Те, кто был внизу начали кричать, чтоб одевала мокрое полотенце и выходила. Буквально через две минуты двое пожарных в масках и с балконами на спинах, быстро поднялись наверх, минуты через три я увидел эту женщину внизу, она эмоционально рассказывала о пережитом. Ещё через несколько минут пожарные которые поднялись, начали заливать водой огонь. И буквально минут за пять ликвидировали открытое возгорание. Приехала ещё одна пожарная машина с лестницей, чуть позже другая. Жильцы из горящего дома говорили, что загорелась квартира, в которой поживают люди злоупотребляющие алкоголем», - описывает событие @gritcaisasha.





Ситуацию прокомментировала и девушка, проживающая в этом доме.

«Все горело очень долго. Тушили тоже долго. Жители спасали детей сами пока ждали пожарную помощь. Мои дети спали по-соседству от горящей комнаты! Это был кошмар. Слава Богу никто не пострадал и даже виновника спасли из горящей комнаты», - написала @wow_blackmamba.

2 апреля «РВС» посетила место возгорания. Первая жительница дома, спускавшаяся по лестнице, по пути рассказала, что, конечно же, слышала, как на пятом этаже среди ночи стали бегать люди и оповещать о возгорании. «Сразу несколько человек позвонили в пожарную службу, а хозяина в это время в комнате не было. До этого на протяжении дня они с другом выпивали, а потом владелец ушел к соседке, а приятеля оставил у себя, тот и учинил пожар», – восстановила ход событий пенсионерка.

После чего женщина объяснила, как именно найти злополучное место: «Поднимайтесь, посмотрите налево и комната с гарью – то, что вам нужно». Стоит сказать, что ранее этот многоквартирный дом был общежитием, позже комнаты стали передавать в собственность. Одна из них и оказалась охвачена огнем.

В небольшом жилом помещении все покрыто копотью. Вещи разбросаны, холодильник, микроволновая печь, раковина и полки в саже, менее всего пострадали ящики и диски.





Тут же рядом с комнатой оказались две соседки, которые рассказали о событиях, произошедших той ночью. Они тут же обрисовали обстановку, царившую у соседа: «Компании, посиделки, пили, гуляли».

Они подтвердили уже сказанное предыдущей жительницей: мужчина выпивал с приятелем, оставил его в комнате и ушел к соседке. «Ночью проснулись от запаха, у нас же здесь маленькие дети живут, невозможно было выйти в коридор, еле выбежали. Теперь главное, чтобы он все убрал, запах до сих пор жуткий. Но будет ли он что-то делать, неизвестно», – рассказывает жительница 5 этажа.