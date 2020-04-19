Пожар в Новотитаровской. Семье нужна помощь

18 апреля около 11 часов дня в Новотитаровской на ул. Краснодарской произошел пожар.

Возгорание началось во дворе автомастерской.⠀

Сначала один из автомобилей задымился, потом загорелся. Пламя охватило еще две машины и здание, где на первом этаже была СТО, а на втором – жилое помещение.

Люди не пострадали. Не подлежат восстановлению три автомобиля. Сильно повреждено здание.⠀

В тот же день под вечер не меньше десяти подписчиков в инстаграме "РВС" обратились с просьбой опубликовать призыв о помощи.

Молодой семье сейчас пригодится любой вклад. Люди понесли огромные потери. Много сил и средств понадобится для восстановления.⠀

"Будем рады каждому рублю. Никогда бы не подумали, что придется просить помощи, – говорят пострадавшие.

Оказать помощь можно переводом на счет карты Сбербанка 4276300029773309 на имя Ирины Барановой или по номеру телефона 8-988-15-99-390.



