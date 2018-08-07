Пожар в Нововеличковской: дом спасли, автомобиль сгорел

Вечером 6 августа жители станицы увидели клубы черного дыма, поднимающиеся в районе жилого сектора. В Нововеличковской загорелся дом.

В 19.52 поступил сигнал в пожарную часть. Через минуту пожарные выехали тушить огонь. Первая машина — из Новотитаровской — прибыла на место в 20.11. Следом за ней — пожарный автомобиль из Старомышастовской. Как оказалось, загорелась крыша кирпичного дома, огонь перекинулся и на припаркованный под навесом автомобиль марки хундай акцент.

За полчаса огонь удалось ликвидировать. Имущество спасено — пожар не проник внутрь дома.

По официальным данным, пострадавших нет.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.