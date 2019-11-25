Что стало причиной пожара в районе консервного завода? (видео)

24 ноября в редакцию «РВС» динчане начали присылать фото и видео пожара, который произошел в районе консервного завода.

«Горит склад рядом с отстойниками. Пожарные тушат. Огонь идет дальше, трава горит», - прислала сообщение в инстаграм «РВС» жительница Динской Виктория.

«Что-то горит возле первой школы», - пишет другая женщина.

Журналист связалась с диспетчерской пожарно-спасательного гарнизона, где сообщили, что в воскресенье было довольно большое количество вызовов пожарных — в основном это загорание мусорных баков.

Что касается пожара в районе консервного завода, то там загорелся мусор на пустыре. Случилось это на улице Железнодорожной. В 11.24 выехали расчеты, в 11.30 прибыли на место. Локализировали пожар в 11.34. Ликвидировали в 11.38.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Для его ликвидации было направлено 3 расчета. Но потребовался только один — две машины вернулись в гараж.

Причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем.

Известно, что никто не пострадал.