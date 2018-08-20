Пожарные: у нас сейчас по 12 вызовов в сутки

Горячая пора сейчас у пожарных. Засуха и сильный ветер приводят к тому, что любое загорание может стать катастрофой. Как рассказал нам исполняющий обязанности начальника Динского пожарно-спасательного гарнизона Султан Аджигильдиев, за прошлую неделю в среднем было по 8 вызовов в сутки! В воскресенье, 19 августа, пожарные выезжали на происшествия 12 раз. Из них 2 —это ДТП и тушение автомобиля, а 10 - загорание сухой растительности.

О нескольких загораниях в «РВС» сообщили читатели. Так, в субботу, 18 августа, нам сообщили о том, что огонь полыхает на Железнодорожной в опасной близости от жилых домов. Загорелась сухая растительность и поросль. На борьбу с огнем прибыли пожарные, тушили пламя и сами жители. Через час после того, как огонь был потушен, в РВС написали местные жители и сообщили, что на месте пепелища кто-то из соседей развел костер, чтобы дожечь мусор. И неважно, что только что чуть не сгорели дома!

Как отметил Султан Аджигильдиев, в районе продолжает действовать особый противопожарный период. Введен 4-й класс пожарной опасности. В такой ситуации разведение открытого огня чрезвычайно опасно.

- Надо всеми силами не допускать загораний. Если рядом с вашим домом, двором есть нескошенная трава, поросль, сухостой, не нужно ждать, когда это уберут и скосят администрация, ЖКХ, прочие службы. Наведите порядок рядом с домом, ведь любой окурок, выброшенный из окна машины может привести в такой ситуации к пожару.