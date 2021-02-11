Правила выплаты пенсий за умерших изменились

С 30 января 2022 года родственники умершего смогут подать заявление в электронном виде на получение его накопительной пенсии. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Как пишет Российская газета со ссылкой на Пенсионный фонд, после смерти человека, родные наследуют его накопительную часть. Сюда входит часть пенсионных отчислений, выплаченных работодателем за сотрудника, плюс доход, получаемый от вложения этих средств в разнообразные проекты.

Отмечается, что неважно где находятся эти средства - в государственном или негосударственном Пенсионном Фонде.

В данный момент, для того, чтобы получить единовременно пенсионные накопления умершего, родным нужно лично обратиться в Пенсионный фонде или МФЦ. В следующем году заявление можно будет подать через госуслуги или в личном кабинете Пенсионного фонда онлайн.