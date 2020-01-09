Правоохранители нашли пропавшего подростка из Новотитаровской

Андрей Ищенко, который пропал 5 января в станице Новотитаровской, найден. Он жив, цел и невредим. Парню ничего не угрожало.

Как стало известно "РВС", это уже седьмой его "побег". В этот раз после семейной ссоры, подросток прятался на СТО несколько дней. Там его и нашли правоохранители.

"В настоящее время по факту самовольного ухода несовершеннолетнего из дома проводится проверка", - рассказал журналисту "РВС" старший следователь следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Владимир Новиков.