Правоохранители нашли пропавшего подростка из Новотитаровской

Правоохранители нашли пропавшего подростка из Новотитаровской

Правоохранители нашли пропавшего подростка из Новотитаровской

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53 минуты назад Газета РВСДинской районНайден пропавший подростокНовости Динского районаНовотитаровскаяСледственный комитет

Андрей Ищенко, который пропал 5 января в станице Новотитаровской, найден. Он жив, цел и невредим. Парню ничего не угрожало.

Как стало известно "РВС", это уже седьмой его "побег". В этот раз после семейной ссоры, подросток прятался на СТО несколько дней. Там его и нашли правоохранители.

"В настоящее время по факту самовольного ухода несовершеннолетнего из дома проводится проверка", - рассказал журналисту "РВС" старший следователь следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Владимир Новиков.

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