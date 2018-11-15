Праздничная программа на День матери в Динском районе

Новотитаровская

21 ноября

21.30. «Мать-казачка» - час информации, детская библиотека им. А. Гайдара

27 ноября

16.00. «Мама – это солнце земное» – вечер общения, сельская библиотека им. М. Горького

30 ноября

15.00. «Ты самая-самая!» – концерт ко Дню матери, Дом культуры









Васюринская

21 ноября

11.00. Концерт и выставка, посвященные Дню матери, Детская школа искусств

26 ноября

11.20. «Загляните в мамины глаза» – литературная гостиная, детская библиотека





Старомышастовская

22 ноября

12.00. «Пусть всегда будет мама!» – встреча, сельская библиотека

12.30. «Единственной маме на свете» – литературно-музыкальная композиция, детская библиотека

25 ноября

14.00. «Счастье материнское» – праздничный концерт, Дом культуры ст. Старомышастовской





Динская

23 ноября

12.00-16.00. «Вечный светоч материнства» – выставка декоративно-прикладного и изобразительного искусства, фойе РДК, ст. Динская, ул. Красная, 23

14.00. «Славим наших матерей» – фотовыставка с лекционным сопровождением, фойе РДК, ст. Динская, ул. Красная, 23

15.00. «Мы дарим вам свои сердца!» – праздничный концерт, посвященный Дню матери, РДК, ст. Динская, ул. Красная, 23

25 ноября

11.00. «Любимые песни – для любимой мамы» – праздничный концерт для матерей многодетных семей районной общественной организации «Большая семья», РДК, ст. Динская, ул. Красная, 23

30 ноября

10.00. «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя – Мать!» – литературно-музыкальная композиция, Межпоселенческая библиотека





Пластуновская

23 ноября

17.00. «Согрет весь мир твоей улыбкой» – праздничный концерт, Дом культуры (ул. Красная, 180 Б)

29 ноября

14.00. «Всем мамам посвящается…» – литературно-музыкальная композиция, библиотека (ул. Красная, 180 Б)





Воронцовская

25 ноября

14.00. «Твоим теплом земля согрета» – праздничный концерт, Дом культуры





Найдорф

25 ноября

17.00. «Быть матерью — завидней доли нет!» - праздничный концерт (ул. Красная, 25)





Первореченское

25 ноября

12.00. «Единственной маме на свете!» – праздничная программа, Дом культуры (ул. Ленина, 100)





Южный

25 ноября

13.00. «Самый родной человек…» – концерт ко Дню матери, Дом культуры (ул. Советская, 31)





Красносельское

23 ноября

14.00. «Свет материнства – свет любви» – праздничный концерт, Дом культуры (ул. Ленина, 1д)





Агроном

24 ноября

16.00. «Самой светлой на земле» – концерт, посвященный Дню матери, Дом культуры (Почтовая, 1)