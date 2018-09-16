В Динской построят легкоатлетический манеж?

15 сентября в школе № 2 встречали восьмикратную чемпионку мира, трехкратного призера Олимпийских игр, рекордсменку мира по легкой атлетике Наталью Назарову.

Спортсменка специализируется в беге на 400 метров и эстафете. Наталья часто встречается со школьниками, участвует в массовых физкультурных мероприятиях, пропагандирует развитие спорта и физической культуры.





Бегунья мирового уровня пообщалась с ребятами, рассказала, что стоит за ее высокими результатами, каково это — подниматься на пъедестала





А сегодня, 16 сентября, на стадионе школы № 2 проходят ежегодные соревнования по стритболу, мини-футболу легкой атлетике и каратэ на призы Свято-Троицкого храма.









Кстати, на церемонии открытия глава района Сергей Пономарев рассказал, что скоро в Динской появится еще один бассейн и будет закладываться легкоатлетический манеж.

Подробности о ходе соревнований и победителях "РВС" опубликует завтра.