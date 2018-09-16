В Динской построят легкоатлетический манеж?

В Динской построят легкоатлетический манеж?

В Динской построят легкоатлетический манеж?

  15
30 минут назад ДинскаяКубок на призы Свято-Троицкого храмаЛегкая атлетикаНаталья НазароваНовости Динского районаШкола № 2Школа № 2 станицы Динской

15 сентября в школе № 2 встречали восьмикратную чемпионку мира, трехкратного призера Олимпийских игр, рекордсменку мира по легкой атлетике Наталью Назарову. 

Спортсменка специализируется  в беге на 400 метров и эстафете. Наталья часто встречается со школьниками, участвует в массовых физкультурных мероприятиях, пропагандирует развитие спорта и физической культуры.


Бегунья  мирового уровня пообщалась с ребятами, рассказала, что стоит за ее высокими результатами, каково это — подниматься на пъедестала


А сегодня, 16 сентября,  на стадионе школы № 2 проходят ежегодные соревнования по стритболу, мини-футболу легкой атлетике и каратэ на призы Свято-Троицкого храма.

Image title


Image title


Кстати, на церемонии открытия глава района Сергей Пономарев рассказал, что скоро в Динской появится еще один бассейн и будет закладываться легкоатлетический манеж.

Подробности о ходе соревнований и  победителях "РВС" опубликует завтра. 

Комментарии