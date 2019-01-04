Предлагается ввести ограничение на количество питомцев в квартирах

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиру Якушеву ввести ограничение (в зависимости от типа жилья и площади) на количество домашних питомцев, которые могут проживать в жилых помещениях. Так например, он предлагает разрешить содержать не более трех кошек или двух собак в двухкомнатной квартире. Это, по его мнению, способствует защите интересов других жильцов и соблюдению необходимых санитарных норм.

Как передают РИА Новости, политик пояснил, что содержание животного в доме - это ответственность, а содержание питомца в квартире многоквартирного дома - ответственность в тройном размере.