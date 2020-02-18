Предложение руки и сердца динской пары облетело весь мир (видео)

14 февраля в свет вышла в свет передача “Прямой эфир с Андреем Малаховым”, темой которой стали самые оригинальные предложения руки и сердца.

Гостями на ней были две пары из Динского района - Павел и Анастасия Струлевы и Дмитрий и Виолетта Рябовы.

Павел решил сделать предложение своей девушке летом 2019 года.

Но оно должно было стать не банальным. У парня родилась в голове идея подстроить “задержание” полицией за перевозку “запрещенных веществ”, как говорят в народе - “маски-шоу”, а затем презентовать любимой заветное кольцо.

В итоге все прошло четко по плану - машину, в которой ехали Павел и Анастасия, остановили “спецназовцы”, которые вывели их из машины, положили лицом на капот, приставив “оружие” к голове. Затем один из “правоохранителей” достал сумку, в которой оказалось “запрещенное вещество”.

После того как пакет с белым порошком разорвали, в нем находилось заветное кольцо, и Павел, став на колено, задал тот самый долгожданный вопрос: “Ты выйдешь за меня замуж?”. На что девушка, конечно же, согласилась.

Видео “задержания” появилось в интернете, где очень быстро набрало миллионы просмотров, разлетевшись по всему миру.

Даже “The Times” написала об этом предложении. Весь мир обсуждал, как русские зовут замуж. Кого-то это возмущало, другие же, наоборот, восхищались таким оригинальным подходом.

Дмитрий Рябов также отличился способом предложить возлюбленной стать его женой.

Он рассказал журналисту “РВС”, что его вторая половинка очень любит фильмы ужасов, игры, квесты на эту тематику. Поэтому он решил, что предложение будет в стиле “хоррор”.

Однажды они с Виолеттой проходили квест в комнате страха “Сайлент Хилл”. Но с первого раза дойти до финала не успели - отведенного времени не хватило. Решили, что повторят попытку. И тут Дмитрий понял, что это и есть тот самый шанс для предложения.

“Очень хотелось сделать это оригинально. И так совпало, что все друзья в этот момент были свободны. Мы договорились ехать компанией. Но в последний момент Виолетта передумала. Она не соглашалась ни в какую. А я уже накануне купил кольцо, заказал цветы, все подготовил…

Но никакие уговоры не действовали. Тогда я в шутку сказал: “А давай я тебе заплачу тысячу?”. На что она, посмеявшись, согласилась, мол, хоть денег заработаю”, - рассказывает Дмитрий.

В итоге половину квеста ребята прошли. Затем, по сценарию, “ужасные” медсестры “взяли в заложники” Виолетту и усадили на стул для пыток. Она была с завязанными глазами. Затем, когда повязку сняли, она увидела своих друзей. По сюжету, они должны были ее спасти, но никто не двигался. Девушка была страшно напугана. И в это момент Дмитрий подарил ей цветы и кольцо, спросив, станет ли она его женой.

“Я даже представить не могла, что все будет так. Не подозревала. Мы уже были в этой квест-комнате. Тогда меня взяли в заложники. Но “медсестры”, когда тянут тебя, прям сильно бьют, чтобы добиться полного погружения. В этот раз я не хотела снова попасть туда. Отказывалась как могла. В итоге, Дима меня подкупил. Да и не одна я была из девушек - понадеялась, что в заложники возьмут кого-то другого. Но, опять попалась я.

В итоге, снова оказалась на этом кресле для пыток. Мне открывают глаза. Я не понимаю, что происходит. Должны были меня спасать, но никто даже не шелохнулся. И тут Дима мне дарит цветы, кольцо. Когда он меня спросил, согласна ли я стать его женой, то единственное, что я могла сказать: “Мне страшно”. Потом пришло осознание, я поняла, что происходит, немного успокоилась, и, конечно же, согласилась”, - рассказала журналисту “РВС” Виолетта Рябова.

Как видите, и в Динском районе молодые люди умеют звать замуж нестандартно.