Предложили обучать вождению учащихся колледжей и школ

Как сообщает RT, такой пункт содержится в резолюции четвертого Конгресса автошкол России, она была направлена в ГИБДД.

В документе вынесена одна из основных проблем в работе автошкол – невозможность за такой непродолжительный промежуток времени привить будущему водителю чувство ответственности за свое поведение на дороге.

По мнению авторов, обучение должно проводиться с раннего возраста. И если в школах и колледжах будет проводиться предавтошкольная подготовка, в саму автошколу будущие водители придут с уже сформированными установками.

По словам председателя правления Союза автошкол Александра Ачкасова, теорию могут преподавать те же специалисты автошкол, а практику можно проводить на картинг-площадках.

После окончания обучения ребёнку мог бы выдаваться сертификат, подтверждающий знания и навыки вождения.