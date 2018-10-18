Предприниматели из Агронома добились снижения налога на имущество

Предприниматели из Агронома добились снижения налога на имущество

Предприниматели из Агронома добились снижения налога на имущество

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3 часа назад Имущественные налогиКадастровая стоимостьМичуринское сельское поселениеНалог на имущество физических лицНалогиНалоговая ставкаПредпринимателиСнижение налога

Осень – время платить  имущественные налоги.  И в этом году многие  из нас, увидев уведомление из налоговой, потеряли дар речи.  Вместо примерно ожидаемой суммы там оказались страшные и неподъемные цифры.  Предприниматели из поселка Агроном  и других поселков Мичуринского сельского поселения не согласились с этими  начислениями  и решили  добиваться их снижения.

Несколько местных бизнесменов обратились в редакцию «РВС»  и пригласили журналистов на  открытую сессию депутатов местного совета, где должен был решаться  вопрос о снижении налоговой ставки.

В здании администрации  Мичуринского сельского поселения  собрались депутаты и практически столько же предпринимателей.

- У нас с мужем магазин, - рассказала журналисту «РВС» женщина.  – 25 квадратных метров, а налог пришел   32 тысячи! И так у всех – какие-то заоблачные суммы.   

В разговор включились и другие.

-  У меня 350 тысяч  налог на имущество, плюс  почти 100 тысяч –  на землю. Получается, все, что зарабатываем, мы должны отдать государству.  

- У меня – магазин.  30 квадратов торговая площадь,  20 – подсобные помещения. Второй этаж  даже не используется, там чердак.  Налог мне пришел – 81 тысяча. Мы  даже не знали, какой в итоге будет налог, никакую разъяснительную работу с нами не провели.  Получили эти платежки и все были в шоке, до обморока.    И еще за электричество бешеные деньги платим и плюс все остальное.  Мы уже  встречались с администрацией во вторник. Договорились, что решение по снижению налоговой ставки вынесут на рассмотрение совета депутатов.  Глава предложил  1 %, мы и председатель совета депутатов предложили 0,5%.  Сейчас будет голосование.

Перед тем, как депутаты  приступили к голосованию, перед  собравшимися выступил глава поселения Вячеслав Иванов.

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- Сегодня мы обсуждаем очень серьезный вопрос, который коснулся многих наших жителей.  Когда в 2016-м году  принимали решении о введении двухпроцентной ставки на имущество, никто не предполагал, что  в разы повысится кадастровая стоимость и в итоге получатся такие суммы.  Проблема эта не только нашего поселения, но и всего района.

На сегодняшний день из 10 поселений Динского района  в четырех осталось 2 %. Это  Первореченское, Васюринское, Южно-Кубанское и  Пластуновское сельские поселения. В Красносельском буквально на этой неделе приняли решение снизить ставку до   1 %. В Старомышастовском  -  1 %.  В Нововеличковском и Новотитаровском – 0,5%. В   Динском  – было 0,1, но запланировано повысить.

У нас 50 предпринимателей, у некоторых по несколько объектов недвижимости.  Налог они получили от 10 тысяч до 290. Если бы ставка  оставалась прежней на уровне 2 %, то бюджет поселения   получил бы 1 750 тысяч рублей.  Это - дополнительные налоги для решения проблем поселения. При ставке 1,5 % - 1275 тысяч рублей. 1 % - 850 тысяч рублей.  0,5 % - 425 тысяч рублей.

Я лично с пониманием отношусь к нашим предпринимателям, многие из них  всегда помогают администрации. И мы пойдем вам навстречу. Но хочу рассказать вам, что в  начале недели мы  получили  письмо из министерства Финансов Краснодарского края. Это  -  решение коллегии министерства   об исполнении консолидированного бюджета.  И там ясно написано -   рассмотреть вопрос о внесении изменений в муниципально-правовые акты органов местного  самоуправления     по налогу на имущество физических лиц в  части установления ставки объектов недвижимого имущества   в размере не менее 1% с  с последующим поэтапным увеличением до 2%.  Пока что это письмо носит рекомендательный характер.

В итоге  на суд депутатов  было представлено  два проекта решений – по снижению ставки до 1% и 0,5 %.  Депутаты единогласно проголосовали за 0,5%.

В ходе обсуждения выяснилось, что специалисты администрации уже обсудили этот вопрос в налоговой.  Решение совета будет оперативно сброшено налоговикам, те подготовят уведомления согласно новой ставке  и передадут их в администрацию. Предпринимателям не нужно будет ждать  платежку по почте. Сделано это для того, чтобы успеть в срок, отведенный для оплаты  имущественных налогов – 1 декабря.

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