Предприниматели из Агронома добились снижения налога на имущество

Осень – время платить имущественные налоги. И в этом году многие из нас, увидев уведомление из налоговой, потеряли дар речи. Вместо примерно ожидаемой суммы там оказались страшные и неподъемные цифры. Предприниматели из поселка Агроном и других поселков Мичуринского сельского поселения не согласились с этими начислениями и решили добиваться их снижения.

Несколько местных бизнесменов обратились в редакцию «РВС» и пригласили журналистов на открытую сессию депутатов местного совета, где должен был решаться вопрос о снижении налоговой ставки.

В здании администрации Мичуринского сельского поселения собрались депутаты и практически столько же предпринимателей.

- У нас с мужем магазин, - рассказала журналисту «РВС» женщина. – 25 квадратных метров, а налог пришел 32 тысячи! И так у всех – какие-то заоблачные суммы.

В разговор включились и другие.

- У меня 350 тысяч налог на имущество, плюс почти 100 тысяч – на землю. Получается, все, что зарабатываем, мы должны отдать государству.

- У меня – магазин. 30 квадратов торговая площадь, 20 – подсобные помещения. Второй этаж даже не используется, там чердак. Налог мне пришел – 81 тысяча. Мы даже не знали, какой в итоге будет налог, никакую разъяснительную работу с нами не провели. Получили эти платежки и все были в шоке, до обморока. И еще за электричество бешеные деньги платим и плюс все остальное. Мы уже встречались с администрацией во вторник. Договорились, что решение по снижению налоговой ставки вынесут на рассмотрение совета депутатов. Глава предложил 1 %, мы и председатель совета депутатов предложили 0,5%. Сейчас будет голосование.

Перед тем, как депутаты приступили к голосованию, перед собравшимися выступил глава поселения Вячеслав Иванов.





- Сегодня мы обсуждаем очень серьезный вопрос, который коснулся многих наших жителей. Когда в 2016-м году принимали решении о введении двухпроцентной ставки на имущество, никто не предполагал, что в разы повысится кадастровая стоимость и в итоге получатся такие суммы. Проблема эта не только нашего поселения, но и всего района.

На сегодняшний день из 10 поселений Динского района в четырех осталось 2 %. Это Первореченское, Васюринское, Южно-Кубанское и Пластуновское сельские поселения. В Красносельском буквально на этой неделе приняли решение снизить ставку до 1 %. В Старомышастовском - 1 %. В Нововеличковском и Новотитаровском – 0,5%. В Динском – было 0,1, но запланировано повысить.

У нас 50 предпринимателей, у некоторых по несколько объектов недвижимости. Налог они получили от 10 тысяч до 290. Если бы ставка оставалась прежней на уровне 2 %, то бюджет поселения получил бы 1 750 тысяч рублей. Это - дополнительные налоги для решения проблем поселения. При ставке 1,5 % - 1275 тысяч рублей. 1 % - 850 тысяч рублей. 0,5 % - 425 тысяч рублей.

Я лично с пониманием отношусь к нашим предпринимателям, многие из них всегда помогают администрации. И мы пойдем вам навстречу. Но хочу рассказать вам, что в начале недели мы получили письмо из министерства Финансов Краснодарского края. Это - решение коллегии министерства об исполнении консолидированного бюджета. И там ясно написано - рассмотреть вопрос о внесении изменений в муниципально-правовые акты органов местного самоуправления по налогу на имущество физических лиц в части установления ставки объектов недвижимого имущества в размере не менее 1% с с последующим поэтапным увеличением до 2%. Пока что это письмо носит рекомендательный характер.

В итоге на суд депутатов было представлено два проекта решений – по снижению ставки до 1% и 0,5 %. Депутаты единогласно проголосовали за 0,5%.

В ходе обсуждения выяснилось, что специалисты администрации уже обсудили этот вопрос в налоговой. Решение совета будет оперативно сброшено налоговикам, те подготовят уведомления согласно новой ставке и передадут их в администрацию. Предпринимателям не нужно будет ждать платежку по почте. Сделано это для того, чтобы успеть в срок, отведенный для оплаты имущественных налогов – 1 декабря.