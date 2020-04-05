Предприниматели получат кредиты под 0% годовых для выплат зарплат

Эту форму поддержки окажут субъектам малого и среднего предпринимательства , чья деятельность пострадала от распространения коронавируса. Чтобы расширить круг банков-участников этой программы помощи, ЦБ смягчил требования к минимальному рейтингу кредитных организаций.

Пресс-служба краевой администрации, ссылаясь на министерство экономики, сообщает, что эта программа позволит наиболее пострадавшему от коронавируса сегменту экономики как можно скорее поправить свои дела.

"Кредиты будут «короткими», рассчитанными на несколько месяцев, и привязанными к уровню МРОТ. Для этого Банк России предоставит кредитным организациям финансирование по ставке 4% годовых. В сочетании с бюджетными субсидиями это позволит обеспечить выдачу кредитов МСП для выплаты заработной платы под 0% годовых на срок до 6 месяцев. Также организации имеют право на отсрочку на полгода по кредитным платежам с уплатой не более одной трети процентной ставки", - разъясняет пресс-служба администрации Краснодарского края.

Программа рассчитана на период с 1 апреля по 1 октября 2020 года. В этот промежуток времени банки предоставят заемщику отсрочку платежей по основному долгу. Кроме того, в течение 9 месяцев финансовые организации не станут повышать процент по кредиту и предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств при условии выполнения предпринимателями своих обязательств. Соответствующее Распоряжение Правительства РФ о выделении 5 миллиардов рублей уже подписано.