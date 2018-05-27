Предупредил работодателя о выходном, а в итоге уволили

Суд рассматривал спор о правомерности увольнения работника за прогул. Работник полагал, что отсутствовал на работе на законных основаниях, поскольку заранее уведомил работодателя о намерении использовать день отдыха, положенный ему в качестве компенсации за работу в выходной (апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 26 марта 2018 г. по делу № 33-12076/2018).

Напомним, что согласно ст. 153 Трудового кодекса по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему вместо денежной компенсации может быть предоставлен другой день отдыха. При этом трудовое законодательство прямо не регулирует вопрос о том, в каком порядке должна определяться дата использования работником такого отгула.

Как видно, в рассматриваемом случае работник счел, что вправе самостоятельно определить такую дату и ему достаточно лишь уведомить работодателя о своем намерении использовать отгул. Однако суд с такой позицией не согласился. Как указано в определении, работодатель был не вправе отказать в реализации права работника на использование дня отдыха. Вместе с тем право определения даты использования такого дня без согласия работодателя работникам не предоставлено. Поскольку дата отгула не была согласована с работодателем, суд признал увольнение работника за прогул законным.

Старший помощник прокурора Динского района

юрист 1 класса Андрей Конищев