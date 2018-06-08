Преступления в отношении детей в Динском районе

Начались летние каникулы, у детей появилось больше свободного времени, а у родителей опасений: все ли хорошо с их чадом, пока они на работе?

Мы решили выяснить в следственном отделе по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю, насколько опасен летний период с точки зрения преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, и какие рекомендации с их точки зрения можно дать родителям.

Как оказалось, за последние 3 года картина в этой области заметно улучшилась: преступлений стало меньше. Если брать сезонно, то летом всплеска совсем не наблюдается, даже наоборот.

Так, за 2016 год с января по май было возбуждено 9 уголовных дел, если смотреть статистику в августе этого же года, добавились 3 дела. В 2017 году на май было 4 уголовных дела, до августа добавилось еще одно – по факту суицида несовершеннолетнего.

На данный момент за текущий год зарегистрированы 3 уголовных дела.



Уголовные дела этого года

Большая часть дел возбуждена по статье 134 «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». По словам следователей, девочки вступают в интимную связь со своими ухажерами добровольно, вскрывается все в момент, когда у несовершеннолетней возникает незапланированная беременность.

Так, например, в этом году уже зафиксирован подобный случай. Девочка влюбилась в мигранта, который незаконно находится на территории нашей страны. Результат их отношений – пара готовится стать родителями. Намерения парня довольно серьезны – он хочет жениться на своей спутнице, но с точки зрения закона не все так просто.

Исполняющий обязанности руководителя следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Антон Клименко обращает внимание родителей на необходимость уделять больше внимания своим детям, их времяпрепровождению, особенно это касается социальных сетей.

В этом году возбудили уголовное дело на жителя Динского района. Мужчина в Интернете знакомился с несовершеннолетними, во время переписки собеседники обменивались фотографиями интимного характера. В данный момент дело расследуется.



Повергло в шок

На вопрос о вопиющих случаях руководитель и заместитель в один голос ответили: «Все, что касается половой неприкосновенности детей».

Так, например, в августе 2016 года непредвиденное произошло в поселке Южном. Издевательствам подверглась шестилетняя девочка. Ее мучитель – мужчина 1978 года рождения – жил с ней и ее родителями в одном доме. Он не был ее родственником, работал с ее отцом, никто и предположить не мог, что этот человек способен на такое. В этот день мама и папа ребенка уехали из дома, чем и воспользовался друг семьи. Вернувшись домой, родители забили тревогу, увидев кровь на теле дочки. Малышке понадобилась медицинская помощь.

По словам сотрудников следственного отдела, порой преступники оказываются довольно приличными людьми, у них есть семьи и даже дети. После того как они переходят черту закона, зачастую не могут понять, что же на них нашло.



Контроль за ребенком

Редкими являются преступления в отношении детей, совершенные их же родственниками. Так, в 2016 году в том же поселке Южном среди ночи проснулся шестилетний ребенок, он начал плакать, чем вызвал раздражение сожителя мамы. Разгорелась ссора. Чтобы успокоить малыша, женщина выбрала довольно странный способ – взяла нож. По ее словам, она лишь хотела напугать своего ребенка, но в итоге нанесла удар. Мальчика удалось спасти, на маму возбудили дело.

Случаи детского суицида тоже знакомы жителям Динского района. В нескольких из них люди подозревали во всем «группы смерти» в Интернете. Когда подростки в поисках острых ощущений начинают испытывать судьбу, выполняя задания, опасные для жизни. Итоговым заданием, как правило, является самоубийство.

«Нам еще не удавалось установить причастность таких групп к смерти подростков, но еще раз хочется призвать родителей: насторожитесь, если ваш ребенок постоянно сидит за гаджетами, контролируйте этот процесс», – отмечает Антон Клименко.

В следственном комитете обращают внимание на то, что летние лагеря, секции, трудоустройство на каникулах положительно отражаются на ситуации с преступностью. У детей появляются интересные занятия и не остается времени на поиск острых ощущений.



