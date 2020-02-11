Претензии пациента новотитаровской стоматологии

В “РВС” обратился житель станицы Новотитаровской, который остался недовольным походом к стоматологу в государственной поликлинике.

“Прихожу - кресло порвано, ни вода, ни воздух на аппарате не работают. Девушка-стоматолог рассказала, что за свой счет купила в автомагазине лампочку для того, чтобы хоть рабочую область в полости рта было видно…

Как так можно, что специалистам попросту не на чем работать?!”, - возмущен мужчина.

К работе стоматологов у него претензий нет, а вот к их руководству - есть. Он намерен обращаться в вышестоящую инстанцию - Министерство здравоохранения Краснодарского края.

Журналист “РВС” лично посетила стоматологический кабинет, на который пришла жалоба, чтобы удостовериться, действительно ли не работает большая часть оборудования.

И вот что мы увидели.

Действительно, установка находится не в идеальном состоянии. Сидение ее было разорвано. В данный момент оно заклеено, но продолжает разрываться.

Подъем кресла работает через раз. Как объяснили журналисту, дело в том, что в этом аппарате заедает кнопка.

Давая ответ на жалобу пациента, исполняющий обязанности заведующего стоматологической поликлиники Ашот Бабуджев пояснил, что в данном кабинете работает стоматолог-хирург. Специфика его работы не предусматривает необходимость использования приставки к стоматологической установке. Говоря проще - вода и воздух не нужны для проведения манипуляций. Все необходимые инструменты, которые нужны для работы врача-хирурга есть в наличии.

Прежде всего, каждый доктор сам несет ответственность за сохранность оборудования в кабинете, в котором работает. Если что-то сломалось, то необходимо сразу же сообщить об медтехнику, параллельно поставив в известность руководство. Сразу после этого принимаются меры по устранению неполадок.

В том случае, если необходимо заменить какую-то запчасть, то подается заявка в отдел маркетинга. Далее проводятся торги, и приобретается эта запчасть, которую специалист заменит в оборудовании.

Это может занять как пару дней, так и до месяца - все зависит от сложности заказа.

На это время доктор переводится в другой кабинет, или же, при необходимости работы с узкоспециализированными инструментами, которых нет в данной поликлинике, - в другую (например, из Новотитаровской в Динскую).

“К сожалению, финансирование медицины не настолько безграничное, чтобы мы могли каждый год менять оборудование. Но, если за ним доктор тщательно следит, то оно долго и надежно служит. То, что врач обязан следить за аппаратурой, установленной в его кабинете, даже прописано в трудовом кодексе.

Стоматологи, работающие в Новотитаровской, находятся на расстоянии от нас. О каждом недочете невозможно просто физически знать. Если же оставили заявку на ремонт оборудование, или же необходимость тех, или иных препаратов, расходников и другого, то мы сразу реагируем.

Но от данного врача таких заявок не поступало”, - рассказал исполняющий обязанности заведующего стоматологической поликлиники Ашот Бабуджев.

Также врач отметил, что доктора снабжаются расходными материалами за счет средств обязательного медицинского страхования.

“Если медицинские работники приобретают расходные материалы за свой счет, то невольно напрашивается вопрос: “а честно ли они работают, если установленных норм “расходников” им не хватает?”, - резюмировал врач.