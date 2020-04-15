Президент рассказал о новых мерах поддержки для бизнеса

Сегодня, 15 апреля, президент Российской Федерации Владимир Путин выступил в прямом эфире перед совещанием с членами правительства.

Он поручил включить в перечень наиболее пострадавших отраслей от пандемии компании малого и среднего предпринимательства, торгующие непродовольственными товарами.

Путин предложил выдавать предприятиям малого и среднего бизнеса деньги для зарплат сотрудникам, направить такую заявку можно будет с 1 мая.

Малому и среднему бизнесу государство окажет прямую безвозмездною помощь. Выплата составит 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц.

Единственное условие получение финпомощи для компаний малого и среднего предпринимательства - сохранение не менее 90% от штатной численности на 1 апреля.

Президент также поручил дополнительно направить 200 млрд на помощь регионам - для обеспечения устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов.