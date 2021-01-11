При пожаре погиб малыш. Нужна помощь

О пожаре, в котором погиб малыш, рассказали в Динской районной благотворительной общественной организации поддержки семей "ДариДобро".

У старшей дочери подопечной организации из Новотитаровской сгорел дом в поселке Яблоновском (Адыгея). В результате практически все сгорело.

"Дочь Ирины 10 января вышла на улицу почистить снег возле порога дома, детки – Максим, 3,3 года и Арина, 2,2 года – играли в комнате. Буквально через 3-5 минут малышка выбежала с припаленными волосами, а в доме огонь уже был такой, что нельзя было войти. Дочь рвалась в дом, чтобы спасти Максимку, но все горело. Максимка спрятался за диван, где его тело нашли пожарные. Мы обращаемся ко всем неравнодушным жителям района финансово поддержать семью", - призывают в организации.

Карта Ирины, бабушки пострадавших:

2202 2009 9396 2735

Карта привязана к номеру телефона

8 900 255 87 92

Ирина Ивановна П.