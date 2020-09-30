В Васюринской найдены фрагменты самолета. История и результаты

19 и 20 сентября в границах земель станицы Васюринской проводились раскопки, где в годы Великой Отечественной войны потерпел крушение и взорвался самолет.

История этих двух дней достойна всеобщего внимания.

Подробности журналисту «РВС» рассказал директор музея Боевой и Трудовой Славы им. П. Т. Василенко Павел Русс и активные участники отряда «Поиск».

О произошедшем в эти сентябрьские дни, о том, что удалось найти и какой самолет оказался под землей, читайте далее.

Предыстория



7 мая 1942 года в окрестностях станицы Васюринской самолет, который совершал боевой вылет с целью бомбометания из Майкопа на Мариуполь, потерпел крушение.

По словам поисковиков, произошла катастрофа.

Экипаж состоял из четырех человек, на борту были летчик, штурман, воздушный стрелок и стрелок-радист. Что именно случилось, неизвестно, но официальная версия акта расследования следующая.

Летчики получили боевое задание на бомбоудар по порту Мариуполь. На пути к цели, через 20 минут полета, в районе Усть-Лабинской самолет перестал быть управляемым. Командир экипажа сбавил обороты и дал команду покинуть самолет, сам выпрыгнул на высоте 200-300 м. Покинул борт и штурман, но в итоге не выжил. Стрелок-радист и воздушный стрелок погибли в самолете. При падении воздушное судно взорвалось.

Вот как выглядел самолет:





Летчика Нелюбина – такая фамилия была у штурмана экипажа – сначала похоронили на общегражданском кладбище в Васюринской. В 1985 году была эксгумация, всех военнослужащих, похороненных там в годы Великой Отечественной войны, в том числе и его, перенесли в парк на мемориал в братскую могилу.

«Мы знали, что в Васюринской похоронен летчик Василий Тимофеевич Нелюбин. В прошлом году у нас появилась информация о данном экипаже. Стали ее проверять. Трех других военных звали Федор Иванович Колмаков (командир экипажа), Николай Михайлович Жигалин (стрелок-радист) и Федор Васильевич Порохов (воздушный стрелок). Поисковики провели большую архивно-поисковую работу, чтобы узнать о них подробности, списывались с родственниками погибших, с другими отрядами из Амурской области и Подмосковья», – рассказал Павел Русс.

Кто эти люди и что за самолет это был, читайте дальше.

Место крушения самолета

Выяснилось, что в Васюринской есть житель, который с юности работал трактористом. Зовут его Виктор Евгеньевич Кравченко. Во время полевых работ ему попадались алюминиевые обломки. Сегодня этому мужчине 85 лет. Благодаря своей крепкой памяти он смог точно показать поле, где трудился в прошлом. Находится оно на въезде в Динской район со стороны станицы Воронежской, прямо на границе муниципалитетов.

Как все было

По архивным справкам, есть несколько самолетов, которые падали в районе Васюринской. Известно, что один из них принадлежал морской авиации, у него была марка ДБ-3ф.

Перед раскопками поисковики совместно с музеем написали письмо генеральному директору ПАО «Племзавод им. В. И. Чапаева» Юрию Усачеву с указанием места и времени, где им необходимо провести работы, получили разрешение. Администрация станицы выделила экскаватор. Человек, который на нем работал, тоже является активным участником отряда «Поиск». Газовики и связисты дали добро, подтвердив, что никаких коммуникаций в поле не проходит.

Сначала, перед 19 и 20 сентября, провели предварительную разведывательно-поисковую работу в архивах и в поле. Тогда уже нашли первые доказательства, что на этом месте действительно упал самолет, стали попадаться его обломки. Но какого именно воздушного судна, еще было неизвестно.

Потом начали попадаться обломки алюминия с технологическими клеймами, со следами краски.

Поисковик Виктор Зыков исследовал эти клейма, по ним он определил, что принадлежат они самолету ДБ-3ф, что сборка и вправду тех лет. На фото выше он и есть.

Далее поисковики ПО «Кубанский Плацдарм» начали работать с более мощными аппаратами, по-простому они называют их «глубинниками». Место падения самолета окончательно локализовано.

