В Васюринской найдены фрагменты самолета. История и результаты
19 и 20 сентября в границах земель станицы Васюринской проводились раскопки, где в годы Великой Отечественной войны потерпел крушение и взорвался самолет.
История этих двух дней достойна всеобщего внимания.
Подробности журналисту «РВС» рассказал директор музея Боевой и Трудовой Славы им. П. Т. Василенко Павел Русс и активные участники отряда «Поиск».
О произошедшем в эти сентябрьские дни, о том, что удалось найти и какой самолет оказался под землей, читайте далее.
Предыстория
7 мая 1942 года в окрестностях станицы Васюринской самолет, который совершал боевой вылет с целью бомбометания из Майкопа на Мариуполь, потерпел крушение.
По словам поисковиков, произошла катастрофа.
Экипаж состоял из четырех человек, на борту были летчик, штурман, воздушный стрелок и стрелок-радист. Что именно случилось, неизвестно, но официальная версия акта расследования следующая.
Летчики получили боевое задание на бомбоудар по порту Мариуполь. На пути к цели, через 20 минут полета, в районе Усть-Лабинской самолет перестал быть управляемым. Командир экипажа сбавил обороты и дал команду покинуть самолет, сам выпрыгнул на высоте 200-300 м. Покинул борт и штурман, но в итоге не выжил. Стрелок-радист и воздушный стрелок погибли в самолете. При падении воздушное судно взорвалось.
Вот как выглядел самолет:
Летчика Нелюбина – такая фамилия была у штурмана экипажа – сначала похоронили на общегражданском кладбище в Васюринской. В 1985 году была эксгумация, всех военнослужащих, похороненных там в годы Великой Отечественной войны, в том числе и его, перенесли в парк на мемориал в братскую могилу.
«Мы знали, что в Васюринской похоронен летчик Василий Тимофеевич Нелюбин. В прошлом году у нас появилась информация о данном экипаже. Стали ее проверять. Трех других военных звали Федор Иванович Колмаков (командир экипажа), Николай Михайлович Жигалин (стрелок-радист) и Федор Васильевич Порохов (воздушный стрелок). Поисковики провели большую архивно-поисковую работу, чтобы узнать о них подробности, списывались с родственниками погибших, с другими отрядами из Амурской области и Подмосковья», – рассказал Павел Русс.
Кто эти люди и что за самолет это был, читайте дальше.
Место крушения самолета
Выяснилось, что в Васюринской есть житель, который с юности работал трактористом. Зовут его Виктор Евгеньевич Кравченко. Во время полевых работ ему попадались алюминиевые обломки. Сегодня этому мужчине 85 лет. Благодаря своей крепкой памяти он смог точно показать поле, где трудился в прошлом. Находится оно на въезде в Динской район со стороны станицы Воронежской, прямо на границе муниципалитетов.
Как все было
По архивным справкам, есть несколько самолетов, которые падали в районе Васюринской. Известно, что один из них принадлежал морской авиации, у него была марка ДБ-3ф.
Перед раскопками поисковики совместно с музеем написали письмо генеральному директору ПАО «Племзавод им. В. И. Чапаева» Юрию Усачеву с указанием места и времени, где им необходимо провести работы, получили разрешение. Администрация станицы выделила экскаватор. Человек, который на нем работал, тоже является активным участником отряда «Поиск». Газовики и связисты дали добро, подтвердив, что никаких коммуникаций в поле не проходит.
Сначала, перед 19 и 20 сентября, провели предварительную разведывательно-поисковую работу в архивах и в поле. Тогда уже нашли первые доказательства, что на этом месте действительно упал самолет, стали попадаться его обломки. Но какого именно воздушного судна, еще было неизвестно.
Потом начали попадаться обломки алюминия с технологическими клеймами, со следами краски.
Поисковик Виктор Зыков исследовал эти клейма, по ним он определил, что принадлежат они самолету ДБ-3ф, что сборка и вправду тех лет. На фото выше он и есть.
Далее поисковики ПО «Кубанский Плацдарм» начали работать с более мощными аппаратами, по-простому они называют их «глубинниками». Место падения самолета окончательно локализовано.
Результаты раскопок
Сначала попадались маленькие находки, а потом и несколько таких, которые особенно ценны своей значимостью и сохранностью.
Обломки самолета. Воздушное судно при взрыве разорвало на тысячи кусочков. Их находили в радиусе метров 200-250, на поле и за ним, даже в речке попадались какие-то запчасти. Сейчас их чистят поисковики, так как все они в земле и глине. Далее будут сортировать: то, что с клеймами, какими-то номерами, откладывается отдельно, просто обломки складываются в общую коробку.
Технологические клейма могут указать, какой завод выпустил эти механизмы. По ним можно понять, к какой марке относится найденный самолет, что и сделано поисковиками.
Осколки авиабомб.
Кислородный баллон. Найден на глубине 2,5 м. В самолете ДБ-3ф шесть таких баллонов.
«Он абсолютно целый. Его помыли, обычным ключом смогли открутить вентиль. Кислорода там почти не было, но много черной воды. Пролежал 80 лет под землей – и в таком прекрасном состоянии, даже краска сохранилась», – отметил Павел Русс.
Фрагменты останков. Кусочек тазобедренного сустава, верхней челюсти, черепа. Все было найдено в одной воронке.
Другое. Найдены также запчасти от радиостанции: остатки проводов, аккумуляторов. По словам специалиста, все, конечно, разложилось, но было понятно, что это оборудование от радиопередатчика.
Нашли остатки штурманской линейки. Запчасти с номерами. По ним можно определить, куда был приписан самолет.
«В самолете было два мотора. Скорее всего, один из них после ремонта. Есть кусочек одной запчасти с номером двигателя, но он не совпал с номером мотора того самолета, который числился в предполагаемой нами воинской части. Есть еще одна такая же номерная запчасть, от другого двигателя, но она разорвана пополам, первые три цифры совпадают, последние не нашли. Может, конечно, в куче обломков попадется еще, но маловероятно», – рассказал Павел Русс.
Пуговица. Главная находка этих дней. Ранее мы рассказывали, что в станице Васюринской потерпели крушение несколько самолетов. Никто не знал, какой именно упал на том поле, где велись раскопки. Но пуговица оказалась с морской символикой. Это стопроцентное подтверждение, что воздушное судно относилось к военно-морским силам. Экипаж этих войск носил соответствующую форму, а названные выше фамилии: Колмаков, Нелюбин, Порохов и Жигалин – это летчики авиации Военно-Морского Флота. Кстати, пуговицу нашли на глубине больше двух метров.
Павел Русс показал фото воздушного стрелка Порохова, которое прислали поисковики Амурской области, а им снимок предоставили родственники.
Фото стрелка-радиста Жигалина нет. Это два летчика, которые погибли при взрыве самолета. По найденным фрагментам останков непонятно, кто именно найден. Но эксперты придерживаются мнения: судя по тому, что рядом находились запчасти от радиостанции, это был стрелок-радист, потому что у каждого четко было свое место. А стрелком-радистом был Жигалин. Есть вероятность, что все перемешалось при взрыве и останки могут принадлежать обоим летчикам.
В раскопках участвовали опытные поисковики: Виктор Зыков, Сергей Комлев, Валерий Комлев, Александр Николаенко. Из молодых поисковиков и волонтеров принимали участие: Ирина Конева, Андрей и Павел Приходченко, Илья Хомяков, а также младшая группа КПО «Поиск».
ПОИСКОВИКИ ПРИЗЫВАЮТ ЧИТАТЕЛЕЙ «РВС»
Если кто-то обладает какой-либо информацией о местоположении неизвестных воинских захоронений, местах падений самолетов или иных событий времен Великой Отечественной войны, просьба обратиться в музей станицы Васюринской или к представителям отряда «Поиск». Контакты есть в редакции «РВС».
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