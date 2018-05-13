При въезде в поселок Украинский установили поклонный крест

Все работы были произведены несколько дней назад. Местные жители самостоятельно закупили материал и сделали всю работу.

В субботу, 12 мая 2018 года, поклонный крест освятил настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы отец Павел в присутствии православных людей из поселка Украинского. Данное событие прошло в торжественной обстановке.

Уже много веков такие поклонные кресты устанавливаются возле населенных пунктов. Считается, что они оберегают, защищают селение и его жителей от невидимых врагов, избавляют от напастей, являются духовным щитом.

фото: dinskoi-raion.ru