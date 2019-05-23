Пригородное расписание автобусов до Краснодара
Актуальное пригородное расписание автобусов по Динскому району.
№ 107 «Динская — Краснодар»
Будни
Динская: 5.50, 6.10, 6.35, 7.00, 7.25, 7.50, 8.15, 8.40, 9.10, 9.40, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.15, 14.50, 15.25, 16.00, 16.35, 17.10, 18.00, 18.45, 19.30.
Краснодар: 7.05, 7.45, 8.20, 9.00 9.35, 10.10, 10.40, 11.10, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 18.15, 18.45, 19.15, 19.45, 20.20, 21.00.
Суббота
Динская: 6.00, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.10, 9.40, 10.15, 10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 13.45, 14.20, 14.55, 15.30, 16.05, 16.40, 17.15, 18.00, 18.45, 19.30.
Краснодар: 7.05, 7.50, 8.35, 9.20, 10.05, 10.45, 11.20, 12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 14.45, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55, 17.25, 18.00, 18.30, 19.05, 19.40, 20.20, 21.00.
Воскресенье и праздничные дни
Динская: 6.00, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.15, 10.00, 10.40, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 17.05, 17.55, 18.45, 19.30.
Краснодар: 7.05, 7.50, 8.35, 9.20, 10.05, 10.45, 11.30, 12.10, 12.50, 13.30, 14.15, 14.55, 15.30, 16.10, 16.50, 17.40, 18.20, 19.00, 19.40, 20.20, 21.00.
№ 108 «Динская — аэропорт — Краснодар (ул. Стасова)
Понедельник — суббота
Динская: 6.00, 6.40, 7.30, 9.10, 10.50, 12.00, 14.30, 16.10, 17.30, 18.20.
Стасова: 7.30, 8.25, 9.30, 10.50, 12.45, 14.00, 15.50, 17.40, 20.00.
Аэропорт: 7.50, 8.45, 9.50, 11.10, 13.05, 14.20, 16.10, 18.00, 19.10, 20.20.
Воскресенье и праздничные дни
Динская: 6.00, 6.40, 9.10, 12.00, 14.30, 16.10, 17.30.
Стасова: 7.30, 8.25, 10.50, 14.00, 15.50, 17.40.
Аэропорт: 7.50, 8.45, 11.10, 14.20, 16.10, 18.00, 19.10.
№ 122 «Пластуновская — Краснодар»
Понедельник — суббота
Пластуновская: 5.40, 8.10, 9.30, 12.30, 14.20, 16.50.
Краснодар: 7.10, 10.30, 12.30, 15.30, 17.00, 19.00.
Воскресенье и праздничные дни
Пластуновская: 8.10, 12.30, 16.50.
Краснодар: 10.30, 15.30, 19.00.
№ 127 «Суворовское — Краснодар»
Суворовское — Украинский — Пластуновская — Краснодар
Суворовское
Понедельник, среда, пятница: 6.00, 19.35.
Понедельник - воскресенье
Украинский: 6.20, 10.40, 15.30.
Пластуновская: 6.30, 10.50, 15.40.
Краснодар: 8.30, 14.00, 18.00.
Телефон для справок 8 (918) 167-23-38 (диспетчерская ООО «Кубаньтранссервис»).
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