Принимаются заявки на путевки для особенных детей

В 2019 году управлением социальной защиты населения в Динском районе проводится работа по направлению детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями в реабилитационные центры Краснодарского края. ГКУ СОКК «Абинский комплексный центр реабилитации инвалидов» и «Гулькевичский комплексный центр реабилитации инвалидов» – это учреждения социального обслуживания в государственной системе органов социальной защиты населения Краснодарского края.

Курс реабилитационных мероприятий проводится в течение 18 дней. На реабилитацию принимаются дети-инвалиды, дети с ограниченными умственными и физическими возможностями, имеющие отклонения от норм жизнедеятельности вследствие нарушения здоровья, характеризующиеся ограничением способности осуществлять ориентацию, самообслуживание, передвижение, общение, трудовую деятельность 1 и 2 степени ограничений, в возрасте от 7 до 17 (включительно) лет. Социальное обслуживание несовершеннолетних осуществляется бесплатно.

Заявителями на получение путевок в реабилитационные центры Краснодарского края являются родители (законные представители) детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями.

Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией в справке, выдаваемой учреждениями образования в установленном порядке.

Для постановки на учет для получения путевок в вышеуказанные реабилитационные центры заявителям (законным представителям) необходимо представить в управление следующие документы:

- заявление;

- копию паспорта заявителя (законного представителя) или иного документа, удостоверяющего личность;

- копию свидетельства о рождении ребенка (с отметкой о гражданстве) и копию паспорта ребенка, достигшего 14 лет;

- копию справки бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) об установлении инвалидности, действительной на момент подачи заявления (для ребенка-инвалида);

- копию индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида;

- документ, подтверждающий постоянное проживание ребенка на территории Краснодарского края;

- справку психолого-медико-педагогической комиссии, выданную учреждениями образования (если не освидетельствована инвалидность);

- копию страхового свидетельства (СНИЛС);

- копию полиса обязательного медицинского страхования.

Получить консультацию по социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями граждане могут в отделе по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения управления социальной защиты населения в Динском районе по адресу: ст. Динская, ул. Красная, 55, кабинет № 115, телефон 6-32-87.