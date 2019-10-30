Пристава по решению суда оштрафовали на 5000 рублей

Пристава по решению суда оштрафовали на 5000 рублей

Пристава по решению суда оштрафовали на 5000 рублей

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16 часов назад Газета РВСДинской районНовости Динского районаОбращение гражданПриставыПрокуратураПрокуратура Динского районаСудШтраф

Местный житель обратился в службу судебных приставов, но по итогу, когда прошли все сроки, ответ на его обращение ему так и не направили.

В результате проведенной прокуратурой проверки было возбуждено дело об административном правонарушении. Основание – нарушение сроков рассмотрения обращений граждан, установленных Федеральным законом РФ № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации».

По результатам проверки доводы заявителя подтвердились.

«Постановлением мирового судьи Динского района судебный пристав-исполнитель Динского РО ФССП, допустивший нарушение вышеуказанного закона, привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5000 рублей, права заявителей восстановлены. Работа прокуратуры района по защите прав граждан в указанной сфере продолжается», – прокомментировал старший помощник прокурора Динского района юрист 1 класса Андрей Конищев.

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