Приставы арестовали имущество за долг почти в 39 миллионов

Производитель полимерных изделий задолжал государству 38 млн 775 тыс. рублей - в пользу ИФНС по Динскому району.

2 августа было возбуждено исполнительное производство о взыскании данной задолженности. Для выявления имущественного положения должника, судебный пристав направил запросы в регистрирующие органы и банковские организации.

8 августа работником службы был составлен акт описи и ареста находящегося на балансе организации-должника имущества.

Но до принудительной реализации имущества дело не дошло. Как сообщает пресс-служба краевого управления ФССП, 19 сентября должник сам погасил задолженность в полном объеме.