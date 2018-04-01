Привлечь достаток, выйти замуж, отрастить волосы. Неделя перед Пасхой

Сегодня, 1 апреля 2018 года, Вербное Воскресенье, а завтра начинается последняя неделя перед Пасхой. В Чистый четверг, по поверью, некоторые готовят дома лечебную соль, а верующие люди в то же время приносят из храма зажженную свечу для крестного знамения жилища. О разнице мирской и духовной жизни на Страстной неделе рассказал «РВС» священник храма Святой Троицы станицы Динской отец Сергий.





Народные поверья: про соль и боль

В понедельник, согласно поверьям, в домах проводят большую уборку, вынося прочь все старые вещи.

Во вторник покупают продукты для Пасхи. Женщины занимаются приготовлением лечебных настоев.

Среда – день стирки, выбивания ковров. Желающие проводят обряд против болезней: набирают в кружку воду из колодца или реки, крестятся три раза и накрывают сосуд новым полотенцем. В 2 часа ночи, снова трижды перекрестившись, обливаются водой из кружки, оставив немного жидкости. Не вытираясь, надевают одежду. Оставшуюся воду до 3 часов ночи выливают на куст или цветы.

Великий четверг в народе называют «чистым». Люди моются, купаются в проруби или реке, обливаются в бане до восхода солнца. Делают тщательную уборку в доме.

Также готовят четверговую соль: прокаливают на сковороде, и она якобы становится лечебной. Можно освятить эту соль в храме. С солью проводят еще один обряд: каждый в семье берет по горстке, и все это ссыпается в один пакет. Такой солью можно лечить себя и родных.

Годовалым детям в этот день впервые стригут волосы. Девушки подравнивали концы своих кос, чтобы они росли густыми и длинными.

В Чистый четверг, чтобы жить в достатке весь год, принято пересчитывать деньги три раза. Существует рецепт и для молодых девушек, которые не могут выйти замуж. В Пасху они должны отдать полотенце, которым вытирались в Чистый четверг, вместе с куличом и крашенками чужим людям, тем, кто просит милостыню. Считалось, что замужество нагрянет быстро.

В этот день принято красить яйца, печь куличи, пряники.

В пятницу продолжают заниматься пасхальной выпечкой. В этот день исполняли такое поверье: обметали тряпкой углы в доме, после чего обвязывали поясницу для снятия боли.

Чудесные свойства приписываются пятничной золе. В народе считается, что она лечит алкоголизм, черную тряску, сглаз и смертельную тоску.

В субботу делают последнюю (тихую) уборку, готовят праздничные блюда. В этот день принято освящать в церкви яйца, пасхи, куличи. Перед пасхальным богослужением съестное выставляют на стол.





Мнение церкви: только молитвы

Православные священники относят эти действа к суевериям, призывая верующих в предпасхальную неделю к духовному очищению, посещению храмов. Среди них отец Сергий из храма Святой Троицы.

В Страстную седмицу (Страстную неделю) православные вспоминают о последних днях земной жизни Иисуса Христа. Его страданиях на Кресте, смерти и погребении.

Рекомендуется отложить на это время все обычные дела. Каждый день Страстной седмицы особенный, именуется как Великий понедельник, Великий вторник и так далее в соответствии с последними днями земной жизни Спасителя. Желательно быть на всех богослужениях, взять для этого на работе отпуск. Всю неделю верующие проводят в строжайшем воздержании, усердной молитве.

Что касается куличей и крашеных яиц, подарков к празднику, предпраздничной уборки, даже в храме, это лучше закончить на шестой неделе поста, то есть перед Страстной седмицей.

В первые три дня единственный раз в году в храмах прочитываются четыре Евангелия.

В Великий четверг – день воспоминания Тайной вечери Спасителя с учениками – причащаются все православные. После чтения в церквях страстных Евангелий верующие приносят домой зажженную свечу и делают крестное знамение у входа в дом – дымом свечи рисуют крест на дверном косяке. Это считается оберегом для жилища. Если случаются стихийные бедствия, свечу зажигают, желая уберечь дом.

Страстная пятница – самый строгий постный день в году. Православные поклоняются страданиям Господа, припадают к святой Плащанице.

Великая суббота – Великий день, когда в Иерусалиме совершается чудо схождения Благодатного огня на Гроб Господень. Неповторимый богослужебный день. В храмах оставляется все черное, преображаясь в белое.