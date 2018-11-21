Приятные и не очень изменения с 1 января 2019 года
Каждый новый год начинается для россиян изменениями в законодательстве. 2019-й - не исключение. Как изменится жизнь после боя курантов, рассказал юрист Николай Петров.
Начнем с приятного.
Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком за полный календарный месяц с 1 января 2019 будет составлять 26152,27 рубля. В 2018 эта цифра составляла 24536,57 рубля.
Федеральный МРОТ вырастет на 117 рублей и составит 11280 рублей. Согласно закону о минимальном размере оплаты труда, он будет равен прожиточному минимуму за 2 квартал 2018 года.
Для индивидуальных предпринимателей новый год принесет увеличение размера фиксированных взносов:
пенсионные взносы – 29354 руб.;
медицинские взносы – 6884 руб.
По-прежнему надо отчислять 1 % с доходов сверх 300000,00 руб.
Базовая ставка НДС повысится с 18% до 20%. При этом сохранится льготная ставка 10% для товаров социального назначения: продовольственных товаров (за исключением деликатесных), детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой (за исключением рекламного и эротического характера), а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
Вступит в силу закон, который касается сопровождаемой занятости инвалидов. Целью документа является максимальное упрощение маршрута гражданина до работы и его адаптация на рабочем месте. Закон предусматривает наличие специалиста по работе с инвалидами в каждом отделении службы занятости. Ведомство обязано информировать соискателя обо всех вакансиях на рынке труда и предоставлять по мере необходимости сопровождение. В отдельных случаях режим работы может быть более гибким, чем для других, трудоспособных граждан.
Владельцам транспортных средств административная ответственность теперь грозит в том случае, если за рулем у них в крови обнаружится 0,3 грамма спирта на литр крови.
Полис обязательного страхования транспортного средства как в бумажном, так и в электронном виде теперь будет иметь единую форму. Информация о полисе будет зашифрована в специальном QR-коде и подделать полис будет очень сложно.
Серьезные изменения в новом году ждут дачников.
По материалам www.informatio.ru, с 1 января 2019 года вступает в силу Федеральный закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 № 217-ФЗ. Принципиальным новшеством стало исключение из законодательства самого понятия «дачное хозяйство». По закону, дачники в России теперь — это садоводы и огородники. Раньше объединения дачников, садоводов и огородников могли существовать аж в девяти организационных формах (в том числе как дачные товарищества и кооперативы). Теперь законодатель предусмотрел только две: либо садоводческое товарищество, либо огородническое товарищество. Дачные объединения автоматически причисляются к садоводческим. Все документы садовых некоммерческих товариществ (СНТ) до конца декабря 2018 года подлежат корректировке с учетом новых правил. Все расчеты товарищества с физическими лицами, в том числе взносы и платежи, которые должны заплатить собственники земельных участков, с 1 января 2019 года будут идти только через расчетный счет в банке, т. е. безналично. На общем собрании СНТ простым большинством голосов нужно принять решение, в каком банке открыть счет, назначить того, кто будет уполномочен открыть счет и представлять интересы товарищества в банке.
До конца декабря также нужно определиться с новым составом правления и ревизионной комиссии. Председателя СНТ, членов правления и комиссии будут избирать на пять лет, а не на два года, как сейчас. Установлена предельная численность членов правления - не менее трех человек, но не более пяти процентов от числа членов товарищества. Для садоводов, которые не хотят вступать в члены садоводческого товарищества, платеж за пользование объектами инфраструктуры не может быть больше, чем для члена товарищества. Теперь, помимо платы за пользование водой, светом, газом, охрану и вывоз мусора, придется платить и общие расходы (в том числе зарплату председателю и членам правления). При этом индивидуалы смогут участвовать в общих собраниях членов садоводческих объединений и голосовать по всем вопросам, связанным с периодичностью и величиной взносов, однако участвовать в выборах правления они по-прежнему не смогут. Остаются два вида взносов - членские и целевые. Не будет вступительных, паевых и дополнительных. Но вступительные взносы, внесенные до 1 января 2019 года, возврату не подлежат.
Земельные участки, которыми владеют и пользуются российские дачники, законодатель разделил на садовые и огородные. На садовых участках можно строить капитальные строения, в том числе жилые дома, а на огородных могут быть размещены только некапитальные хозпостройки.
Также по новому закону регистрация («прописка») в доме на садовом участке превратится в простую процедуру. Если сегодня делать регистрацию на даче необходимо по большей части в судах, то со следующего года суд будет являться исключением, а не нормой. Для регистрационных действий потребуется всего лишь, чтобы в садоводческом товариществе на вашем участке находился дом, оформленный как жилой.
Садоводческое товарищество может стать товариществом собственников недвижимости, то есть начать развиваться и управляться как коттеджный поселок. Но для этого нужно соблюсти три условия. Первое — оно должно размещаться в черте населенного пункта, второе — все дома на его территории должны быть признаны жилыми и третье — вид разрешенного использования земельных участков у всех собственников должен быть сменен на «индивидуальное жилищное строительство».
Правда ли, что продажа урожая с грядки станет незаконным предпринимательством? Нет. Продажа излишков с собственного сада или огорода ни новым, ни действующим законом (66-ФЗ) вообще никак не регулируется. Более того, в законопроект при его разработке сознательно не были включены нормы, которые регулируются другими законами: Земельным, Налоговым, Гражданским кодексами, законом о регистрации недвижимости. Так что бабушкам, для которых продажа пучков зелени на рынке или сельхозярмарке служит каким-никаким финансовым подспорьем, оформлять для этого ИП точно не потребуется.
Комментарии