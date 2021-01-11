Прием детей в первый класс по новым правилам
В этом году принимать детей в первый класс будут по новым правилам*. Об этом пишет Российская газета.
Какие изменения?
1) Раньше родители будущих первоклассников подавали заявления не позднее 1 февраля (в некоторых регионах и раньше), сейчас же прием заявлений будет стартовать 1 апреля. Эта дата одинакова и для семей, которые живут на территории, закрепленной за школой, и для тех, чьи дети имеют преимущество при зачислении в первый класс (например, в школе учатся братья и сестры ребенка).
Дата завершения приема заявлений от родителей этих категорий – 30 июня.
2) До изменений школа зачисляла ребенка в течение 7 дней после приема документов, сейчас же акт о приеме директор издает в течение 3 рабочих дней после завершения приема всех заявлений, то есть после 30 июня. Этот пункт коснется только тех категорий семей, о которых говорится в 1 пункте.
Например, в приказе прописывается приоритетное право зачисления, так как в этой школе уже учатся братья или сестры ребенка. Принцип таков: до 30 июня собирают все заявления, после – издают приказы.
Если ребенок живет не на территории, закрепленной за школой
В этом случае подавать заявление родителям будущих первоклашек нужно с 6 июля. Если места еще есть, то ребенка зачислят в школу. Прием проведут до заполнения свободных мест, но не позже 5 сентября. Государственная школа может отказать в приеме, если свободные места закончились. Только в этом случае. Тогда управление образования должно помочь устроить будущего ученика в другую школу.
Как подавать документы в разных регионах?
В приказе Минпросвещения прописаны следующие варианты:
- заказным письмом по почте с уведомлением о вручении;
- личный визит в школу;
- по электронной почте школы в электронной форме;
- используя порталы госуслуг.
Российская газета отмечает, что власти большинства регионов и крупных городов уже наладили запись будущих первоклашек через госуслуги.
В то же время в управлении образования Динского района отметили, что предпочтительнее личный визит в школу родителей, так как ребенок зачисляется только при наличии оригиналов документов.
Какие документы нужны?
Для зачисления в ребенка в первый класс в школу по месту жительства необходимо:
- написать заявление на имя директора школы,
- предоставить паспорт заявителя (родителя или законного представителя),
- свидетельство о рождении ребенка,
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства.
Для зачисления в школу не по месту жительства:
- заявление на имя директора школы,
- паспорт заявителя,
- свидетельство о рождении ребенка.
*Приказ Минпросвещения № 458 "Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"
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