Прием граждан в районе и сельских поселениях: расписания и контакты

Еженедельно главы Динского района и сельских поселений принимают граждан. «РВС» собрала информацию о том, по каким дням осуществляется прием. Просьба всем жителям, которые собираются посетить администрации населенных пунктов района, заранее позвонить по указанным телефонам. Это необходимо для того, чтобы убедиться в присутствии глав на местах, так как иногда они могут решать рабочие вопросы на выезде.





Динской район

Евгений Пергун ведет прием жителей Динского района по предварительной записи по четвергам.

Записаться можно по телефону: 6-16-90.





Динское сельское поселение

Виталий Литвинов принимает по понедельникам с 8 до 12.

Адрес: Динская, ул. Красная, 55.

Телефон: 6-38-08.





Васюринское сельское поселение

Дмитрий Позов принимает по понедельникам и четвергам с 8 до 17.

Адрес: Васюринская, Луначарского, 94 «А».

Телефон: 3-12-66.





Красносельское сельское поселение

Михаил Кныш принимает каждый день с 8 до 16.

Адрес: Красносельское, ул. Ленина, 1 «В».

Телефон: 3-37-39.





Мичуринское сельское поселение

Вячеслав Иванов принимает по четвергам с 14 до 17.

Адрес: Агроном, ул. Почтовая, 14.

Телефон: 7-81-87.





Нововеличковское сельское поселение

Галина Кова принимает по средам с 8 до 12.

Адрес: Нововеличковская, ул. Красная, 53.

Телефон: 7-67-62.





Новотитаровское сельское поселение

Сергей Кошман принимает по понедельникам и четвергам с 8 до 10 и с 15 до 17.

Адрес: Новотитаровская, ул. Советская, 63.

Телефон: 4-35-40.





Первореченское сельское поселение

Алеся Духнай принимает по средам и пятницам с 9 до 12.

Адрес: Первореченское, ул. Ленина, 221.

Телефон: 3-43-47.





Пластуновское сельское поселение

Сергей Олейник принимает по понедельникам и средам с 8 до 16.

Адрес: Пластуновская, ул. Мира, 26 «А».

Телефон: 3-71-33.





Старомышастовское сельское поселение

Сергей Долженко принимает по понедельникам, средам и пятницам с 8 до 17.

Адрес: Старомышастовская, ул. Красная, 133.

Телефон: 7-53-23.





Южно-Кубанское сельское поселение

Александр Уманов принимает по средам с 9 до 12.

Адрес: Южный, ул. Северная, 2.

Телефон: 4-87-42.