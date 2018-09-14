Признанное банкротом АТП может возродиться
10 сентября 2018 года Динское АТП прекратило свое существование. Теперь по всем его маршрутам работает другой перевозчик – ООО «Югополис-Экспресс».
Сотрудники АТП пока трудятся до момента извещения о ликвидации. Весь водительский состав уже перешел в «Югополис-Экспресс».
Автобусы данное предприятие взяло в аренду, как и часть ремонтного комплекса — боксы. Сотрудники последних также перешли работать в эту организацию.
Договор аренды заключен на 180 дней.
Данные изменения на маршрутах и расписании автобусов не отразятся.
Есть информация, что после нового года Динское АТП возродится. Не факт, что название останется прежним, но возобновление работы может произойти.
Журналист связался с ООО «Югополис-Экспресс», но там от комментариев отказались.
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