Признанное банкротом АТП может возродиться

10 сентября 2018 года Динское АТП прекратило свое существование. Теперь по всем его маршрутам работает другой перевозчик – ООО «Югополис-Экспресс».

Сотрудники АТП пока трудятся до момента извещения о ликвидации. Весь водительский состав уже перешел в «Югополис-Экспресс».

Автобусы данное предприятие взяло в аренду, как и часть ремонтного комплекса — боксы. Сотрудники последних также перешли работать в эту организацию.

Договор аренды заключен на 180 дней.

Данные изменения на маршрутах и расписании автобусов не отразятся.

Есть информация, что после нового года Динское АТП возродится. Не факт, что название останется прежним, но возобновление работы может произойти.

Журналист связался с ООО «Югополис-Экспресс», но там от комментариев отказались.