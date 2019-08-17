Пробка из-за ремонта М 4 «Дон» в районе Пластуновской

Пробка из-за ремонта М 4 «Дон» в районе Пластуновской

Пробка из-за ремонта М 4 «Дон» в районе Пластуновской

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Сколько  времени  у вас обычно уходит, чтобы по трассе М 4 «Дон» проехать станицу Пластуновскую?  Пара минут достаточно, правда же. А вот 16 августа  у водителей на это уходил почти час.

Автомобильная пробка  по направлению  к Ростову растянулась с самого въезда в станицу  и начала шумозащитного экрана.   Об этом в редакцию «РВС» сообщили подписчики.

- К Пластуновской мы подъехали примерно в 20.40.  Попали в пробку. Сначала мы подумали, что впереди – серьезная авария, на этом участке они происходят часто.  Включили навигатор, чтобы посмотреть, насколько растянулась пробка и что является ее причиной. Оказалось, что за станицей, в районе развязки, на которой мы разворачиваемся, если едем  в монастырь,  проводится ремонт дорожного полотна.  Дорожники работали на правой полосе. Сужение привело к образование четырехкилометровой пробки.  В итоге этот участок мы проехали почти за час. Сразу после ремонта пробка закончилась.

Также другие наши подписчики сообщили, что проезжали этот участок  примерно в полседьмого вечера. Пробка  тогда, по данным навигатора,  растянулась на 6 километров.

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Причина пробки - ремонт дороги. 

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