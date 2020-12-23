Пробки на въездах в Краснодар связаны с ограблением банка

«Огромная пробка на посту, как ехать из города в сторону Новотитаровской», – рассказал сегодня, 23 декабря, утром читатель «РВС», который в это время ехал на работу в Краснодар.



Позже жители Динского района сообщили, что на всех выездах из Краснодара образовались большие пробки, сотрудники правоохранительных органов останавливают и проверяют каждую машину.



Все дело в том, что сегодня примерно в 4 утра трое неизвестных угнали ВАЗ-2112 на улице Гагарина, после чего ограбили одно из отделений банка на Атарбекова.



В ориентировке отдела полиции по Краснодару отмечается, что злоумышленники вскрыли замки, выломали двери, проникли в помещение и похитили платежный терминал. Преступники вооружены.



В ОМВД России по Динскому району информацию подтвердили. Согласно ей, одному из мужчин на вид 30-35 лет, его рост 180-185 см. Худощавого телосложения, славянской внешности, на лице ссадины. Волосы светлые, щетина недельной давности. Одет в спортивный костюм синего цвета, в черную кожаную куртку и белую футболку с логотипом ФИФА.



Телефоны дежурной части: 8(861)226-52-22, 8(861)226-39-44.



