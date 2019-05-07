Проблема Динского района: бесхозные сети

1 Мая 2019 года в редакцию «РВС» стали массово обращаться жители улицы Дружбы в станице Динской.

- У нас сегодня несколько раз отключали электричество. За час – раз семь. И это в праздник! Сейчас вообще без света сидим. Что происходит?».

Жители обратились в единую диспетчерскую службу Динского района на номер 8(861)6-12-01. Там ответили, что неизвестно, когда дадут электричество, но все инстанции поставлены в известность о сложившейся ситуации, в том числе и глава поселения.

Как стало известно «РВС», линия принадлежит компании, которая от нее отказалась. Электроэнергией улицу снабжает подстанция, находящаяся на территории сахарного завода, а вот саму линию обслуживать некому.

Как пояснила диспетчер потребителям, им необходимо срочно написать коллективное письмо и добиваться, чтобы линию взяла на баланс другая компания.

Жители улицы сообщили, что электричество дали вечером того же дня.

Под публикацией об этой проблеме в социальных сетях «РВС» жители прокомментировали, что аналогичная ситуация была и в станице Новотитаровской, по улице Свободной. «Деньги за электричество мы платили вовремя, но когда отключили свет, подключать его было некому. Куда мы только не звонили, к кому только не обращались, а ответ один — ваша линия не принадлежит Кубаньэнерго. Кому платили деньги все эти годы? В итоге жители улицы за свой счет купили провода и наняли электриков».

Глава Новотитаровского сельского поселения Сергей Кошман прокомментировал «РВС», что такая ситуация действительно была: жители сами покупали провода и нанимали электриков, которые подключили их к линии.

У нас в станице, в районе НИИ Сельстрой сложилась проблемная ситуация с электросетями. В советское время они были ведомственными, с тех пор «Кубаньэнерго» их на баланс не берет. Пока ничего не случилось, все нормально. Но если возникает аварийная ситуация, то сразу начинаются проблемы. В поселении специалистов-энергетиков нет. Когда несколько лет назад прошел ледяной дождь и оборвало линию, администрация поселения оплачивала ремонт линии, покупку и прокладку кабеля СИП.

Для того, чтобы передать линию на баланс энергетикам, ее нужно привести в соответствие их требованиям. Это средства, и немалые, которые нужно будет потратить из бюджета поселения. В то же время в бюджет за пользование электроэнергией от населения ничего не поступает. Люди платят поставщику энергии. Вопрос этот, на мой взгляд, нужно решать на более высоком уровне: главы района, руководства «Кубаньэнерго», потому что таких бесхозных сетей в районе много. Нужно принципиальное решение данной проблемы.

Журналисты «РВС» обратились за комментарием в «Кубаньэнерго». После праздников нам дадут подробную информацию.

По вопросу электроснабжения улиц, чьи линии не находятся на балансе «Кубаньэнерго», «РВС» направит официальные запросы в администрацию Динского поселения и другие ведомства.