Проблема Динского района: не работают банкоматы

В «РВС» обратилась жительница станицы Старомышастовской и рассказала о проблеме, которая ее очень волнует. У нас в станице два банкомата Сбербанка. Один — на выезде в сторону Динской, второй — в центре. Понятно, что большинству из нас удобно пользоваться вторым, но как раз он часто не работает! Придешь с двумя маленькими детьми снять деньги, а там написано: операции по картам временно недоступны". И что делать? Пешком до второго не дойдешь, да еще и с детьми. И такие поломки случаются часто. Неужели до банкоматов никому нет дела?





Об этой проблеме «РВС» написала в соцсетях в субботу, 27 октября. Под постами жители тут же стали оставлять комментарии о работе банкоматов Сбербанка в других населенных пунктах Динского района.





«В Агрономе вообще один банкомат и тоже очень часто не работает», «В Первореченском совсем нет банкоматов, хотя раньше были», «У нас в Пластуновской вообще один, и то частенько работает. Да и вообще, он находится в магазине, магазин закрылся и все — едем в Динскую», «В Красносельском вообще нет банкомата, поговаривают, что и не будет», «На углу Чапаева и Пролетарской в Динской, часто не работает», «В Красносельском только на почте, но там то одно то другое... все очень грустно», «В станице Новотитаровской по улице Широкой вообще никогда не работает. Вопрос когда его сделают? Или уберут вообще?», «В посёлке Южном был банкомат у «Магнита», постоянно не работал. Его убрали и поставили в «Магнит косметик» два банкомата . Магазин закрылся и всё - денег не снять и не положить. На выходных вообще постоянно технические работы. Да и самого сбербанка у нас нет, приходится ехать в Новотитаровскую или в Краснодар».





В понедельник, 29 октября, под постом об этой проблеме в «Инстаграме» «РВС» появился комментарий из «Инстаграма» Сбербанка. Подлинность аккаунта подтверждена галочкой, которая находится рядом с именем аккаунта и свидетельствует о прохождении верификации и указывает на реальность страницы.





«Из-за высокой нагрузки наши банкоматы иногда выходят из строя. Наши технические специалисты регулярно проверяют их работоспособность, оперативно устраняя возможные сбои. Мы направили информацию коллегам, чтобы проверили работу банкоматов».





Таким образом мы получили официальный комментарий от банка. Посмотрим, какие меры будут приняты в нашем районе по содержанию банкоматов в рабочем состоянии.







