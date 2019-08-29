Проблема с тротуарами возмутила жителей Пластуновской
В редакцию РВС обратились жительницы Пластуновской. Одна рассказала, что по улице Украинской отремонтировали дорогу, сделали асфальт, но тротуара так и нет. Женщина добавила, что по Украинской — большая проходимость людей. Особенно она переживает за детей, которые скоро будут ходить в школу по этой дороге.
«Это сейчас сухо, а что будет во время дождливой и грязной погоды?», - возмущена обратившаяся.
Женщина рассказала, что все неравнодушные уже ходили с этим вопросом в администрацию сельского поселения, но там сказали, что это федеральная трасса, отношения к ней она не имеет.
Другая жительница пожаловалась на тротуар по улице Красной.
«У меня двойня, невозможно катить коляску, она так скачет», - прокомментировала она.
Редакция «РВС» обратилась в администрацию Пластуновского сельского поселения. Там пояснили, что улица Украинская действительно находится в государственной собственности Краснодарского края. Ее обслуживает ДФ ГКУ КК «Краснодаравтодор». Туда уже направлено обращение с просьбой рассмотреть строительство тротуара.
По поводу тротуара на Красной ответили, что 6 августа этого года уже подписали договор на ремонт в рамках государственной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». По этому договору крайний срок завершения ремонта — 31 октября 2019 года.
Комментарии
Что говорить о Пластуновской, если в центре Динской на подходах к 4-й школе у дома 108 по ул. Красной уже много лет тротуар разворочен, ежедневно сотни детей, родителей, учителей после дождей затаптывают палисадник, с грязными ногами идут в школу. Болото тут образуется непроходимое. Сколько не пишем об этом, толку нет. Даже при нынешнем главе, "великом хозяйственнике, градоустройщике", как нам его презентовали. Цена вопроса - 10-15 м. Летом закатывали в асфальт всю огромную площадку перед школой, до тротуара не дошло. Что ж, пусть школьники тренируются на Ломоносова, тот тоже через болота к знаниям шёл.