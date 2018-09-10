Проблема: стихийные стоянки такси в Динской

В редакцию «РВС» обратилась жительница Динской. Ее беспокоит, что в районе ДинскСити образовалась стихийная стоянка такси, а простым жителям, приехавшим в магазины, негде ставить свои авто.

«Нужно что делать со стойбищем, иначе назвать не могу, таксистов, оккупировавших Динсксити. К отделению Сбербанка просто не подобраться на автомобиле. Стоят там по 5 - 6 машин такси одновременно. Там и так места нет. Постоянно аварийные ситуации возникают. Такая же ситуация была у магазина «Статус» возле рынка. Но служба безопасности магазина их оттуда разогнала. Понимаю, что вполне возможно, это и не противозаконно, но это же неразумно, неправильно чисто по человечески. Такая же ситуация возле «Пятерочки» на ул. Шевченко. Работники администрации с утра ставят без зазрения совести свои машины возле магазина и, уверенные в своей правоте, идут на работу. Думают что там камеры охраняют их дорогие иномарки. Ошибаются камер там нет. А покупатели бедные подъехать не могут нормально. Зато инвалидных мест нарисовали столько, сколько инвалидов нет. Вот и приходится парковаться иногда на эти места. А эвакуатор стоит уже наготове в конце квартала за мусорными баками. И сотрудники ГИБДД курсируют с утра до обеда. Протоколы, слезы, штрафы. Ну что это за издевательство?»

За комментарием по этому вопросу журналисты «РВС» обратились в ГИБДД. Начальник ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виталий Криворучко дал такой ответ:

«Произведено обследование указанного участка дороги. В ходе него установлено, что улица Красноармейская станицы Динской является дорогой местного значения и состоит на балансе администрации Динского сельского поселения. Ширина дорожного покрытия - 10 метров 10 сантиметров. В районе магазина «ДинскСити» дорога имеет уширение предположительно для парковки автотранспорта. Но дорожных знаков, информирующих о наличии стоянки не установлено.

В адрес администрации Динкого сельского поселения направлено информационное письмо с предложением обустроить указанное уширение соответствующими знаками и дорожной разметкой. Кроме того, наши сотрудники ежедневно ведут работу по привлечению к ответственности водителей, нарушающих правила остановки и стоянки».

Пообщались журналисты и с таксистами. Руководитель одной из фирм согласился прокомментировать ситуацию, но попросил не указывать его имя.

«Если говорить о стоянке для такси, то нужно вспомнить, что в 2010-м году был принят закон, по которому администрация должна выделять землю под стоянки такси. Тогда мы сразу пошли к главе Динской. Мы предложили выделить нам участок в центре, а мы сами его заасфальтируем, обустроим, установим знаки. Но тогда нам навстречу не пошли. Только в Нововеличковской выделили место для стоянки такси. Мы сами установили знаки, поставили крытую остановку для ожидания машины. А в Динской тогда предложили участок в такой дали от центра, что смысла в нем никакого не было. Парковка в Динской нужна в самом центре, чтобы тем, кто работает, посещает рынок было проще уехать. Поэтому машины такси ожидают пассажиров в самых людных местах, у ДинскСити в том числе».

По обращению читательницы журналисты «РВС» направили запросы в администрацию Динского сельского поселения и Динского района и попросили разъяснить, что делается для организации регламентированной стоянки такси в центре Динской а также других населенных пунктов района.