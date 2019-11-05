Проблемы, которые заставили динчан выйти на собрание

В редакцию «РВС» обратились жители улиц Коммунальной и Калинина станицы Динской. Люди возмущены тем, что после реконструкции пешеходный переход перенесли с одной стороны перекрестка на другую.

«Как теперь детям переходить улицу? Им придется три раза пересекать проезжую часть, когда раньше переходили только Коммунальную. Это же опасно для малышей!», - возмущаются динчане.

1 ноября люди вышли на собрание, чтобы обсудить все проблемные вопросы. С гражданами встретились депутат Динского сельского поселения Андрей Кисилевич и председатель ТОС №8 Сергей Улезько.

В ходе обсуждения люди рассказали о всех проблемах, которые их волнуют:

о пешеходном переходе, который не устраивает динчан, ведь, как они объясняют, он, после реконструкции выходит в канаву;

о мусоре, который остался после реконструкции Коммунальной;

об очистке канала.

В итоге решили обратиться по поводу перехода в сельсовет и Совет депутатов. Что касается мусора, то его уберут, ведь реконструкция еще не окончена. Некоторые жители улицы Калинина готовы сами выйти на расчистку канала, если им будет предоставлена техника.

В администрации Динского сельского поселения журналисту пояснили, что пешеходный переход размещен по всем правилам. На улице Калинина уже установлены знаки «пешеходный переход», а разметку нанесут в ближайшее время, - работы по реконструкции еще ведутся.