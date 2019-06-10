Проблемы коттеджного поселка - частные дороги и подстанция

В редакцию «РВС» обратились жители коттеджного поселка «Новотитаровка». Их проблема заключается в том, что дороги возле их домов являются частной собственностью.

Люди не понимают, как так может быть, ведь, если они не переданы в муниципалитет, то кто будет ремонтировать проезжую часть и тротуары, следить за их состоянием?

«Мы обращались с просьбой к владельцу о передаче дорог в сельское поселение. Он написал письмо, что готов их передать, но глава поселения официально ответил: «Данная территория не является муниципальными землями Новотитаровского сельского поселения. В бюджете нет средств для принятия на баланс, техническую эксплуатацию и обслуживание мест общего пользования, оборудования и различных объектов, находящихся в частной собственности. Проведение вышеуказанных мероприятий не рассматривается и не планируется»», – рассказала журналисту местная жительница Наталия.

Люди обеспокоены тем, что в любой момент им могут перекрыть выезд из поселка. Как они рассказывали, при стычке с управляющей компанией некоторых жителей «Новотитаровки» попросту не выпускали через центральный выезд.

Также недовольство у населения вызывает следующее: «Территория, которая должна была отходить под бассейны, детские площадки, места общего пользования, активно продается частным лицам. За 2,5 года были установлены 4 фонаря и 4 камеры, на въезде сделали по 20-40 метров забора. Трава вдоль дорог летом выше пояса, никто не косит. Но с ноября 2018 года людей обязали платить за услуги УК по 150 рублей за сотку в месяц. Около 700-1500 рублей с участка. Но за что? Ничего толком не делается. Кроме как обслуживание газона возле башен владельца», – негодуют местные жители.

Но это не главная проблема для людей. Куда больше их волнует тот факт, что все энергосети находятся в частной собственности.

«Зимой людям за месяц приходили счета за электричество по 16000-36000 рублей. Тариф был 7,74 руб/кВт – как для юридических лиц. А у нас все от электричества – и освещение, и вода, и приготовление еды. Но оплачивать надо не на свой расчетный счет, а на счет УК «Константа», которая по законам РФ не имеет права существования для земель ИЖС», – объясняет Наталья.

Сейчас жильцы не оплачивают электричество, так как попросту не знают, куда пойдут эти деньги. Они уже обратились в прокуратуру по данной проблеме.

Журналист связался с помощником прокурора района Еленой Хатунцевой, которая рассказала, на каком этапе находится данное дело.

В прокуратуру Динского района в марте и апреле 2019 года поступили обращения от граждан, проживающих в станице Новотитаровской, индивидуальные жилые дома которых находятся на территории коттеджного поселка «Новотитаровка», по вопросу начисления платы ООО «Управляющая компания «Константа» за потребленную электроэнергию по завышенным тарифам.

Прокуратурой Динского района проведена проверка соблюдения жилищного законодательства, в ходе которой вскрыты факты незаконного оказания гражданам услуг управления и электроснабжения.

В ходе проведенных проверочных мероприятий установлено, что ООО «Управляющая компания «Константа» в контексте положений ст. 161, 192 Жилищного кодекса РФ управляющей организацией не является, ответственность перед собственниками жилых домов за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме, в том числе услуг электроснабжения, не несет.

Указанной коммерческой организацией заключен договор энергоснабжения с ПАО «ТНС энерго Кубань». Предметом указанного договора являются услуги по передаче электрической энергии с целью содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Плата за электроэнергию для ООО «Управляющая компания «Константа» рассчитывается по тарифу для физических лиц.

При этом предметом указанных договоров является энергоснабжение объекта недвижимости лишь одного земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Потребление электроэнергии в рамках указанного договора не связано с предоставлением коммунальных услуг по электроснабжению жилых домов граждан, расположенных в коттеджном поселке «Новотитаровка».

«Фактически граждане, проживающие на указанной территории, в настоящее время лишены возможности самостоятельно заключить договор энергоснабжения, вносить плату за потребленную электроэнергию гарантирующему поставщику.

Прокуратурой района директору ПАО «ТНС энерго Кубань» внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства, в результате рассмотрения которого гарантирующим поставщиком принято решение о расторжении договора энергоснабжения с данной организацией.

С целью осуществления технологического присоединения объектов недвижимости, расположенных в коттеджном поселке «Новотитаровка», к сети электроснабжения и получения собственниками указанных объектов соответствующей технической документации прокуратурой района директору ООО «УК «Константа», директору филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» внесены представления.

Рассмотрение указанных актов реагирования на контроле в прокуратуре района», – пояснила Елена Хатунцева.

Дело передано в суд.

Кроме того, «РВС» связалась также и с управляющей компанией «Константа», чтобы узнать их версию происходящего.

«Действия группы лиц в коттеджном поселке «NOVOTитаровка», являющихся владельцами земельных участков, – это просто «потребительский экстремизм».

Проще говоря, собственники в коттеджном поселке, злоупотребляя своим особым положением и манипулируя законодательством в корыстных целях, для получения определенной выгоды пытаются ни за что не платить.

Их умышленные действия направлены на причинение вреда застройщику и управляющей компании.

В итоге УК приняла решение о прекращении обслуживания коттеджного поселка, так как работать там просто невозможно», – сообщил журналисту директор УК «Константа» Вячеслав Жабицкий.

Как он рассказал, управляющей компании собственники не возместили порядка 300 тысяч рублей за потребленную электроэнергию при существующем тарифе 3,28 руб. за кВт (электричество поставляет сетевая организация).

«Мусор вывозился оператором по графику, но ряд собственников в поселке отказывались оплачивать вывоз ТБО. В контейнеры для ТБО жители выбрасывают строительный мусор, чтобы не платить за аренду контейнера-лодочки (предназначенного для сбора строительных отходов), это подтвержденные факты – имеются соответствующие фото. Задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за поставку электроэнергии и мусороуборочной компанией у УК нет.

Управляющая компания исправно оплачивает счета организаций, чтобы не страдали добросовестные жители коттеджного поселка.

В данный момент другие жители призывали бойкотировать платежи по электричеству для отключения подстанции всего поселка и создания социальной напряжённости для оказания давления на застройщика (у нас есть доказательства).

Не совсем понятно, почему претензии по оказанию услуг предъявляют именно те собственники, которые их не оплачивали и отказывались заключать договора на обслуживание, в то же время продолжали ими пользоваться за счет других.

Все те потребители, которые своевременно оплачивали услуги, в полном объеме их получали, претензий в адрес управляющей компании от них мы не имеем.

Главная проблема – нежелание части собственников участков и жилых домов в коттеджном поселке оплачивать услуги, которые им поставляются. Они занимаются откровенной клеветой в адрес застройщика и управляющей компании. В результате их действий временно была парализовала работа компании, ведь приходилось постоянно тратить время на проходящие проверки и официальные ответы государственным органам.

Главная цель этих людей – намеренно причинить вред застройщику и УК, также просто не платить ни за что. Но свет же не отключили, мусор вывозили, территория обслуживалась, проводились мелкие текущие ремонты, устранялись аварии в электросетях, контрольно-пропускной режим осуществлялся.

Получается, что все это оплачивали ряд добросовестных собственников и управляющая компания за свой счет», – аргументирует директор УК.