«Профессия следователя повлияла на становление моей личности»

25 июля отмечается День сотрудника органов следствия Российской Федерации. В преддверии этого праздника журналист «РВС» взял интервью у Дмитрия Вдовиченко – следователя следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

– Как вы пришли в профессию?

Это не было случайностью. Я пошел по стопам отца и деда. Они тоже работали в этой системе. Одним словом, династия.



– Как близкие относятся к вашей работе?

Они беспокоятся, что я уделяю много времени работе. Переживают из-за моего непростого графика.



– Как удается не поддаваться простому человеческому сочувствию? Ведь у каждого своя правда, будь то потерпевший или подозреваемый.

В первую очередь руководствуюсь здравым смыслом и доверяю исключительно фактам. Я малоэмоциональный человек. Понимаю, что надо делать свою работу и не поддаваться эмоциям. Тем не менее какое-то сочувствие все равно есть, все мы люди. Главное, не показывать этого. По большому счету для следователя сочувствие – это слабость.



– Какие преступления расследовать сложнее?

По объему следственных действий, трудоемкости самая тяжелая категория преступлений – это экономические. С эмоциональной точки зрения сложнее расследовать преступления, связанные с лишением человеческой жизни.



– Есть ли дело, которое врезалось в память на всю жизнь?

Я помню все преступления, которые приходилось расследовать. В моей практике ничего неординарного не было. Мое первое дело – предоставление товаров и услуг, не отвечающих требованиям. Спиртосодержащую продукцию продавали с примесью этила и метила, что вредно для потребителя.

Было в моей практике и нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшей. Это было мое первое дело, раскрытое по горячим следам. Подозреваемый в своем доме распивал спиртные напитки с девушкой. Ночью он ее избил. Проснувшись утром, обнаружил, что она мертва. Он не нашел ничего лучше, как попросить своего друга помочь вывезти тело. Приятелю сказал, что девушка отравилась спиртным. Они вывезли труп за пределы станицы и спрятали в водосточной трубе. Но товарища заела совесть и на следующее утро он пошел в полицию. Виновного в смерти девушки осудили на девять лет.



– Повлияла ли профессия на становление вашей личности?

Безусловно. Раньше я был спокойный, добрый. Теперь характер стал жестче. Возможно, в какие-то моменты появляется раздражительность, но я стараюсь этого не показывать, держу себя в руках. Также следую правилу «работу оставляю на работе».



– Сравнивают ли вас с героями популярных сериалов?

Друзья и близкие не сравнивают. Бывает, что заявители, потерпевшие ждут, что все будет, как в сериалах. Насмотревшись фильмов, они недоумевают, как это следователь не может получить информацию по щелчку пальцев.



– Без каких качеств не обойтись следователю?

Первое и главное качество – уметь находить общий язык с людьми. Следователь следственного комитета взаимодействует со всеми органами: полицией, прокуратурой, судом и другими.

– Чем занимаетесь в свободное от работы время?

Свободного времени не так много. Читаю полезную литературу. В выходные по возможности мы с невестой ездим в гости к родственникам. Чтобы снять напряжение, выбираемся в горы, в лес.



– Хотели бы вы, чтобы ваши дети пошли по вашим стопам?

Сейчас много интересных профессий, например, IT-технологии. Наверное, я бы хотел, чтоб мой ребенок стал программистом.



– Какой бы совет вы дали тем, кто мечтает стать следователем?

Эта профессия по большей части для тех, кто любит то, чем он занимается. Также стоит взвесить эмоциональную нагрузку, ведь преступления бывают разные. Но то ощущение, когда ты находишь решение трудной задачи, раскрываешь дело, непередаваемо. В этот момент ты понимаешь, насколько твоя профессия важна для общества. В любом случае всегда нужно верить в себя и свои силы и помнить: кропотливая работа обязательно принесет результат.