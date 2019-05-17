Мероприятия «Мотоциклист» и «Автобус» проходят в районе

ОГИБДД Динского района напоминает, что с 13 по 22 мая на территории района проводится оперативно-профилатическое меропритие «Мотоциклист».

Его цели: стабилизация обстановки на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети населенных пунктов, усиление работы по профилактике и предупреждению автоаварий с тяжкими последствиями, а также профилактика нарушений ПДД РФ допускаемых водителями мототранспорта на территории Динского района.

«Мототранспорт является средство повышенной опасности. Он кардинально отличается от автомобиля как по управляемости, так и поведению а дорогах. Поэтому необходимо быть максимально внимательными», – акцентирует главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Динского района Виталий Криворучко.





В целях повышения безопасности и профилактики аварийности в области пассажирских перевозок на территории Динского района с 13 по 22 мая проходит II этап целевого комплексного профилактического мероприятия «Автобус».