Профилактические мероприятия от ГИБДД Динского района

Профилактические мероприятия от ГИБДД Динского района
Мероприятия были направлены на соблюдение ПДД жителям Динского района.

Профилактические мероприятия от ГИБДД Динского района

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13 часов назад Газета РВСГИБДДГибдд детямДинской районДПСПрофилактические мероприятия

7 июня 2018 года в ДОУ 3 ст. Динской инспектором по пропаганде БДД Динского района с будущими первоклассниками была проведена профилактическая беседа на тему «БДД в летний период».

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«Сейчас они — малыши, а, буквально, с первых чисел сентября, переступая порог школы, начинают новый этап жизни. Это будут уже не те детки, которых родители водили в сад за ручку, а уже ученики. И очень важно, чтобы ребята знали, что существуют правила безопасности дорожного движения, что нужно проезжую часть переходить только по переходу и быть внимательными, не нарушать правил, не перебегать дорогу, не играть с друзьями вблизи дорог и многое другое. Хочется обратиться еще и к родителям — помогите и вы сохранить жизни наших детей, объясните деткам о том, что необходимо соблюдать правила и будьте сами им в этом примером» - прокомментировала цель мероприятия Евгения Плотникова - инспектор по пропаганде бдд ОГИБДД ОМВД России по Динскому району.

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Инспектор по пропаганде бдд ОГИБДД ОМВД России по Динскому району с беседой и викториной 8 июня 2018 года была в гостях у учеников в БОУ СОШ № 13 ст. Васюринской: «На территории Динского района на базе школ активно работают детские лагеря дневного пребывания — в них ребята младших классов находят себе занятия по интересам, однако не стоит даже во время летних каникул забывать о правилах безопасности дорожного движения. Хочется отметить, что дети хорошо знают правила дорожного движения, теперь остается только верить, что эти знания они будут пременять на практике».

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8 июня на территории Динского района, а именно на трасе атодороги Краснодар — Крапоткин инспекторами Госавтоинспекции Динского района была проведена профилактическая акция с водителями «Трасса без ДТП». Данная автодорога для акции была выбрана не случайно — за последнее время текущего года именно она стала местом концентрации многих ДТП. В ходе данного профилактического мероприятия с водителями были проведены беседы о неукоснительном соблюдении ПДД РФ и розданы листовки о соблюдении правил.

Комментарии

Баян Ширянов
Баян Ширянов 4 часа назад

С таким инспектором я бы с удовольствием провёл беседу о соблюдении, а лучше - о несоблюдении правил...

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