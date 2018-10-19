Профилактическое мероприятие "Пешеход" проходит в Динском районе
В целях повышения безопасности и профилактики аварийности на территории Динского района с 15 по 22 октября проходит профилактическое мероприятие "Пешеход!" .
Всем участникам дорожного движения необходимо помнить о правилах, и быть внимательными на дороге!
Комментарии
Надо на каждом пешеходном переходе, камеры ставить. Мало кто из водителей пропускает пешехода. Таксисты которые возле Динск сити стоят, вообще в край обнаглели. Идёшь по пешеходному, они тебе на ноги наезжают.Перекресток Красная и Красноармейская опасный. Там бы пора уже и камеры поставить.
Камеры, камерами. А вот сделать подсветку пешеходных переходов, вот это было бы действительно полезно.
Кстати, есть не малое число пешеходов, которые не знают, что есть регулируемые и не регулируемые пешеходные переходы и им плевать, что им горит красный, прут и еще возмущаются, что их не пропускают.