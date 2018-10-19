Профилактическое мероприятие "Пешеход" проходит в Динском районе

Профилактическое мероприятие

Профилактическое мероприятие "Пешеход" проходит в Динском районе

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9 часов назад ГИБДДДинской районНовости Динского районаОперация Пешеход

  В целях повышения безопасности и профилактики аварийности на территории Динского района с 15  по 22 октября проходит профилактическое мероприятие "Пешеход!" . 

Всем участникам дорожного движения необходимо помнить о правилах, и быть внимательными на дороге! 

Комментарии

Иван
Иван 8 часов назад

Надо на каждом пешеходном переходе, камеры ставить. Мало кто из водителей пропускает пешехода. Таксисты которые возле Динск сити стоят, вообще в край обнаглели. Идёшь по пешеходному, они тебе на ноги наезжают.Перекресток Красная и Красноармейская опасный. Там бы пора уже и камеры поставить.

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Гость
Гость Иван 2 часа назад

Камеры, камерами. А вот сделать подсветку пешеходных переходов, вот это было бы действительно полезно.

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Гость
Гость 2 часа назад

Кстати, есть не малое число пешеходов, которые не знают, что есть регулируемые и не регулируемые пешеходные переходы и им плевать, что им горит красный, прут и еще возмущаются, что их не пропускают.

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